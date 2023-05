Una conductora detiene el tráfico para ayudar a unos patos a cruzar la carretera y se vuelve viral

Social Drive es la comunidad de conductores más grande de España donde se comparte información sobre el tráfico a tiempo real: radares, controles e incluso situaciones surrealistas se pueden compartir aquí, teniendo la posiblidad de que se viralice, como el vídeo que enseñamos hoy en Mascotíssimas.

En él se puede ver cómo una conductora detiene el tráfico en una carretera de Ourense para ayudar a un pato a cruzar la carretera con sus patitos.

Una conductora detiene el tráfico para ayudar a unos patos a cruzar la carretera📹 Ourense pic.twitter.com/M6XO1OXViN — SocialDrive (@SocialDrive_es) May 22, 2023

El vídeo difundido en el perfil de Twitter de Social Drive ha acumulado caso medio millón de visitas. Entre los comentarios de los usuarios podemos destacar: "Ahora estarán agradecidos pato la vida", "Pues está muy bien si, pero eso me hace pensar que hay otros animalillos que no tienen esa suerte y me da pena", "Un aplauso para la señora ,ha conseguido que todos hayan cruzado y ni el último que parecía más torpe haya resultado herido,merece un premio no como el que diseña carreteras por donde pueden cruzar animales sin darles una opción subterránea o elevada para cruzar".