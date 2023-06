Una familia busca niñera para cuidar de su mascota por más de 115000 euros al año

Hay ofertas de trabajo que no se pueden rechazar e incluso se convierten en "el trabajo de tus sueños", y eso lo saben bien los amantes de los animales que tienen la oportunidad de trabajar codo con codo con perros o gatos.

Pero si hablamos de una oferta laboral que ha llamado la atención en la red es la de esta familia estadounidense que vive en Reino Unido y ofrece 127.000 dólares por cuidar a sus mascotas. Así lo publicó en LinkedIn Fairfax and Kensington, una agencia de contratación con sede en Londres.

Must love dogs 🐶 An American billionaire is on the hunt for a dog nanny in the U.K. and he’s paying the BIG bucks💰£100K($168K CAD) salary and you’ll get to travel around the world on his dime! 🤯 https://t.co/2AV38DsjYh✍️: @TheAshleyGreco 📸: Fairfax & Kensington pic.twitter.com/P2aTIuVv9C