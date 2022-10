El homenaje de una chica al perro anciano que adoptó y que se ha viralizado en las redes

Desde hace días lleva circulando por las redes sociales un emotivo vídeo en el que una chica llamada Anabel adoptó un perro anciano que se llamaba Franky y según su chip tenía 15 años de edad. Pasaron juntos 5 meses increíbles pero por desgracia el pasado mes de agosto Frankie falleció y se fue al "cielo de los perros".

Ella había grabado momentos inolvidables con él donde se puede ver cómo le ayudaba a dar paseos, le abrazaba y le daba besos y le observaba mientras él descansaba junto a su peluche. Anabel decidió hacerle un bonito homenaje en el cuál contaba la historia de Franky afirmando que lo echaba de menos todos los días pero "mereció la pena".

El vídeo también iba acompañado de un precioso texto: "Sigo encontrando pelitos tuyos en la ropa, tu hueso preferido está en la esquina donde lo dejaste tú y no me veo capaz de moverlo. A ratos incluso creo que oigo tus patitas en el parquet..Lo que daría por volver a abrazarte💗".

Este "reels" de Instagram se ha viralizado alcanzando casi un millón de visualizaciones en la cuenta de @anabelcollis, haciendo llorar a miles de personas: "Tengo algo en el ojo", "Te mando todo mi cariño y agradecimiento por haberle enseñado lo que es el amor y haberlo acompañado en el final de su vida. Ojalá podamos volver a encontrarnos algún día en otra vida. El dolor es indescriptible pero recuerda siempre que sin ti nunca habría sido igual para el".

Anabel, una amante de los animales y de las segundas oportunidades

Esta chica es una gran amante de los animales y desde que empezó a colaborar en el año 2020 con numerosas asociaciones ha adoptado un total de 35 perros y 3 gatos. Ella misma ha contado a Diario de Sevilla que empezó porque "en el confinamiento trabajaba desde casa y era más fácil y he seguido hasta ahora. Yo tengo una perrita que tiene 15 años y siempre he intentado coger otras perros mayores, porque tuvieran energías parecidas (y prefiero mimarlos en su última etapa y consentirles). Pero al final siempre he accedido a acoger a quien hiciera falta, he tenido desde cachorros lactantes hasta Franky con 15 años".

Decidió adoptar a Franky porque no encontró ninguna asociación que se hiciera cargo o que no fuera una perrera con jaula, así que decidió darle la oportunidad y disfrutar de él hasta el final de sus días. Y aunque afirma que "no siempre son mayores" los abuelos son los que más le gustan.

Este gesto ha enternecido a todos los usuarios quienes consideran que Anabel es un ángel y se merece todo el amor que ella le brinda a los animales.

Desde Mascotíssimas queremos dar las gracias a Anabel por haber conseguido que Franky haya vivido los mejores días junto a ella y por tener la valentía de decir adiós y aun así seguir #adoptandoaunabuelo.