Es posible que se haya resuelto el misterio del monstruo Tully

Dicen que hace unos 300 millones de años vivió un animal marino que tenía una apariencia única y algo amenazadora en comparación con otros animales. Pero en realidad era pequeño, ya que ningún fósil encontrado hasta ahora superaba los 30 centímetros de longitud.

Tanto el nombre científico como el popular, dado por expertos, pueden inducir a error en el caso del monstruo de Tully (Tullimonstrum gregarium).

Desde que Francis Tully, un cazador de fósiles aficionado, encontró el primer ejemplar de esta especie en Mazon Creek, Illinois (Estados Unidos) en 1958, ha desconcertado a paleontólogos y taxónomos (expertos en identificar, describir, nombrar y clasificar a los seres vivos).

La primera descripción científica de esta criatura fue publicada en 1966, pero desde entonces ha habido mucha incertidumbre sobre si era un vertebrado o un invertebrado.

En 2016, un estudio publicado en la revista Nature sugirió que los monstruos de Tully eran parientes primitivos de los vertebrados, similares a los peces sin mandíbula, como la lamprea y el mixino. Si esto fuera cierto, el monstruo de Tully podría ayudar a entender mejor la evolución temprana de los vertebrados, según los autores del estudio, liderados por Victoria McCoy.

Ahora, un equipo de investigadores japoneses ha llevado a cabo una revisión de cientos de fósiles de esta especie utilizando técnicas avanzadas de visión 3D. Según su artículo publicado en la revista Paleontology el 16 de abril, su estudio revela que el monstruo de Tully era un invertebrado, aunque todavía se desconoce su clasificación exacta y qué tipo de invertebrado era.

