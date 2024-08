Las precauciones que debes seguir para que tu perro disfrute del agua con seguridad

Si por algo se caracteriza el verano es por las altas temperaturas y, por consiguiente, por los baños en la playa o en la piscina con los que intentamos combatir ese calor. Los que tenemos perro, además, podemos disfrutar todavía más de esos momentos, compartiéndolos con nuestro compañero de cuatro patas, que sufren como nosotros (o más) el tiempo propio de la estación.

Aunque, si nuestro perro disfruta del agua, y durante el verano vamos a bañarnos con él tanto para refrescarnos como para disfrutar de una sesión de juegos acuática, debemos tomar ciertas precauciones, para que así podamos disfrutar de esos momentos con seguridad.

Las precauciones que debes tomar en la playa

En la playa, cuando estemos fuera del agua, debemos tomar una serie de precauciones como aplicarle crema solar a nuestro perro o protegerle del sol con una sombrilla, así como ducharle cuando volvamos a casa, para retirarle la sal y la arena, que podrían causarle sequedad. Aunque, una vez que se zambulla, también tenemos que seguir una serie de consejos.

Uno de ellos es estar supervisándolo siempre. Normalmente, se quedará en una zona más cercana a la orilla, pero si nuestro perro es más intrépido y le gusta adentrarse más en el mar, incluso llegando a no hacer pie, debemos entrar con él y permanecer cerca suya. Además, tendremos que proteger a nuestra mascota del fuerte oleaje o de la corriente, por lo que si las condiciones no son muy favorables es mejor que no se bañe.

También es importante que siempre tenga a su disposición agua fresca, para que se mantenga hidratado y no tenga la 'tentación' de beber agua del mar, pues podría causarle una intoxicación.

Si estamos en la piscina...

Intentar que no beba el agua de la piscina y supervisar siempre su actividad mientras se baña son dos consejos en materia de seguridad que debemos seguir cuando nuestro perro se esté dando un chapuzón. Además, también sería importante enseñarle dónde está la salida antes de que se zambulla, pues durante el baño puede sentirse algo desorientado y no encontrarla con facilidad.

Controlar el tiempo que nuestro perro permanece en el agua igualmente es importante, pues el cloro podría llegar a irritar sus ojos o su piel. Asimismo, cuando salga de la piscina, debemos darle un baño a nuestro compañero, con un champú especial para perros, para dejar su pelaje limpio.

Antes de que nuestra mascota se zambulla en el agua de piscina también tenemos que asegurarnos de que en el entorno no hay ningún insecto, como, por ejemplo, una avispa, que pueda picar al perro.