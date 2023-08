El vídeo viral de una mujer que analiza el choque cultural entre África y Europa: "Fue un shock dormir en la cama con su perra"

Bajo el nombre "@amorpormicultura" esta joven que tiene casi 120.000 seguidores en Tik Tok y se dedica a explicar particularidades de su cultura y de África en general y también qué diferencias encuentra nota con el continente europeo.

"Doña Bela" como se hace llamar ha vivido en países como Bélgica o España, pero aun así siente que hay cosas que no puede "superar": "Aunque llevo más de veinte años en Europa, no me acostumbro a vivir con perros como lo hacen los europeos», asegura antes de recordar que en África los perros «viven en la calle, no entran en casa». «Aquí abrazan a los perros, besan los perros en la boca. ¡Ay, Dios mío! lo veo todos los días... Y lo más fuerte, duermen con perros".

Aunque puntualiza que ella quiere mucho a lo perros no entiende que los europeos duerman con ellos: "no me pidan que duerma con un perro porque eso no va a pasar". Esta tiktokera cuenta también la experiencia que tuvo con un novio una noche que durmió con él y su perra: "para mí fue un shock", recordando que le dijo a su pareja que " 'te quiero' pero no puedo compartirte con la perra", causándole también problemas en su relación.