34 años liderando la formación del profesional andaluz

¿Poner mi futuro en manos de la mejor Escuela de Negocios? Esta es quizá la pregunta más importante que se plantea el joven que sale de la universidad y decide destacar su trayectoria, aumentando así sus posibilidades de obtener ese empleo que desea.Hoy día hay muchísimas opciones, considerando el boom del universo on line. Pero ¿ofrecen estas Escuelas de nueva creación la misma calidad formativa que una Escuela presencial? Teniendo en cuenta la actualidad de contenidos, el know how del profesorado, el aprendizaje basado en networking y la posibilidad de combinar diferentes metodologías de estudio, el Instituto de Estudios Cajasol apuesta por el modelo presencial, apoyado en aulas virtuales cuando se entiende necesario.El Instituto nació hace 34 años en Sevilla, y desde entonces ha acompañado al desarrollo de los principales despachos, empresas y consultoras andaluzas, y ha impulsado la trayectoria de muchas de las personas que hoy son responsables de las decisiones del panorama económico, financiero y legal andaluz.Teniendo en cuenta este back ground, está claro que no basta con recibir formación a través de cómodas plataformas on line, accesibles para cualquier estudiante; la excelencia supone sumar a la innovación tecnológica la experiencia que ofrece una institución que cuenta con los mejores profesionales como profesores y como alumnos.Para unir las ventajas que ofrecen las tecnologías de última generación y las que aportan la formación basada en la relación presencial, el Instituto de Estudios Cajasol actualiza cada año las aulas de su sede en Hacienda Cartuja, que permiten un fructífero seguimiento de las sesiones desde casa, en caso necesario.Gran parte del éxito del Instituto de Estudios Cajasol reside en que lleva más de 3 décadas actualizándose incansablemente. Fruto de este trabajo es su actual programa de Másteres, enfocado a ofrecer la mayor empleabilidad cualificada en un panorama tan incierto como el que vivimos. Su sistema de prácticas asegura que el alumno desarrolle su primera experiencia laboral en una entidad que cumpla sus expectativas, y un elevado porcentaje de estos jóvenes pasa a integrarse directamente en la empresa con contrato tras el período de prácticas.

El Máster en Negocios Internacionales cumple 10 años

Desde su puesta en marcha en el curso académico 2011/2012, el actual Máster en Negocios Internacionales del Instituto de Estudios Cajasol ha completado 10 años de tradición manteniendo siempre un denominador común: dotar a los alumnos de la mejor formación especializada y de calidad, para abordar los retos a los que se enfrentan las empresas en su actividad exterior.

Si medimos el éxito de este programa en función del recorrido profesional de los jóvenes que han formado parte de alguna de las diez promociones de alumnos ya titulados, el balance no puede resultar más positivo.De aquella primera promoción de hace una década recordamos nombres como Jaime Palacios del Junco, actual Responsable de Desarrollo de Negocio en Autoridad Portuaria Bahía de Algeciras, así como Ángela María del Pazo Arciniega, durante años Export Area Manager en Acesur y actualmente Contract Manufacturing Manager en BlueSun.Haciendo un recorrido por las promociones posteriores, podemos encontrar a Francisco Berjano Tercero, Trader grains & oilseeds en Louis Dreyfus Company; Héctor Martín Ribera, que tras finalizar el Máster creó Kimbo Smart, donde ejerce de director ejecutivo; Miguel Rasines Muñoz, Sales Área Manager LATAM en HIDRAL; Luis Baena Viu, EMEA Commercial Manager en Montrel, y Gonzalo Casado Cruzado, New York Area Manager en Cuellar Stone, entre otros.Todos los alumnos que han finalizado la promoción 2020/2021 del Máster en Negocios Internacionales están comenzando en estos meses sus prácticas en entidades de reconocido prestigio como Grupo Cosentino, que incorpora a los alumnos Estrella Terán Moreno y Paula Cabeza Pérez, Caja Rural del Sur, que acoge en prácticas a Fátima Rubio Carmona y a Mariano Diaz Romero, o Extenda, que hace lo propio con Ana Belén Gómez Montero y con Marta Álvarez Martín, entre otras empresas colaboradoras.El Máster en Negocios Internacionales del Instituto de Estudios Cajasol ofrece, en definitiva, una oportunidad formativa de máxima actualidad, que sin duda abre las puertas para la incorporación laboral en un ámbito tan apasionante y demandado por las empresas como el de la internacionalización.