La angula, un manjar para las fiestas en plena alerta por el declive de la anguila europea

Los primeros gramos de la temporada en la rula de San Juan de la Arena (Asturias) se pagaron este jueves a 13.000 euros el kilo, un récord en la primera subasta que refleja tanto el tirón gastronómico del producto como la creciente tensión en torno a una especie cada vez más escasa. El lote ganador lo adquirió el hostelero Kiko García, del restaurante Casa Monterrey (San Esteban), quien justificó la puja señalando que los pescadores “se lo merecen porque es un oficio duro y poco valorado”, según recogió La Nueva España.

La jornada llega tras dos subastas suspendidas por las malas condiciones y la falta de capturas. El segundo lote se adjudicó a Angulas Marifé por 1.000 euros el kilo. El precio máximo supera en 1.000 euros el registrado en la primera subasta del año pasado, cuando el arranque de campaña alcanzó 12.000 euros/kg.

Pero el brillo de las cifras convive con una realidad biológica preocupante: la angula es la fase juvenil de la anguila europea (Anguilla anguilla), una especie cuyo estado de conservación se ha deteriorado de forma drástica. Un estudio reciente liderado por la Estación Biológica de Doñana (EBD-CSIC) y el Parc Natural del Delta de l’Ebre advierte de un empeoramiento “muy rápido” y documenta un nuevo desplome en el Delta del Ebro, con pérdidas de abundancia superiores al 80% en los últimos años, tras el gran colapso histórico iniciado en torno a 1980. pasted

Los autores señalan, además, que el declive reciente coincide con la expansión de la jaiba azul, un cangrejo invasor depredador, y recuerdan que el organismo asesor ICES lleva años recomendando reducir las capturas “tan cerca de cero como sea posible” y, más recientemente, el cierre de la pesquería. El trabajo plantea que frenar la explotación debería ir acompañado de apoyo y alternativas para el sector, en un contexto en el que la demanda —y los precios de la angula— siguen tensionando un recurso cada vez más frágil.

Además del dato del nuevo desplome, el estudio recuerda por qué la anguila europea es un animal casi mítico. Nace en el Mar de los Sargazos y llega a Europa y el norte de África en forma de angula unos dos años después, tras miles de kilómetros de viaje. Esa llegada fue antaño tan abundante que sostuvo pesquerías y consumo popular durante décadas, hasta que en torno a 1980 se produjo un colapso abrupto: la entrada de angulas cayó alrededor de un 95% y, desde entonces, la población no se ha recuperado.