Iniciativa clave para el futuro de las leyes ambientales europeas

Varias organizaciones internacionales han dado la voz de alarma ante lo que consideran un intento de erosionar el marco normativo que protege la naturaleza en Europa. ClientEarth, Ecologistas en Acción, SEO/BirdLife y WWF han presentado en España la campaña internacional HandsOffNature (“Quita las manos de la naturaleza”), coincidiendo con la consulta pública abierta por la Comisión Europea este verano sobre la posibilidad de “simplificar” la legislación ambiental.

La iniciativa de la UE, lanzada a principios de agosto en un proceso de feedback o 'call of evidence', invita a empresas, organizaciones y particulares a opinar sobre si las leyes ambientales de la Unión Europea deben ser modificadas. Sin embargo, las ONG denuncian que el plazo de participación, que expira el próximo 10 de septiembre, y la ausencia de información clara sobre qué normativas se verían afectadas, evidencian un intento de limitar el debate ciudadano.

“Pese a anunciarlo como un proceso participativo de incidencia en las leyes de la UE, tanto la fecha de salida en pleno verano, como el plazo dado por la Comisión para participar en la consulta, que vence el 10 de septiembre, ponen en evidencia que su intención verdadera no es generar un espacio de participación real”, sostienen las organizaciones promotoras.

La campaña internacional insta a la ciudadanía a enviar mensajes personalizados de apoyo a la normativa ambiental europea a través de una plataforma habilitada por las ONG. Todas las aportaciones llegarán directamente a la consulta oficial de la Comisión Europea.

Las organizaciones ecologistas hacen un llamamiento urgente a la sociedad española para que participe en la campaña HandsOffNature y exprese su rechazo a cualquier intento de recortar las leyes que protegen el medio ambiente en la Unión Europea. “El cambio climático, la pérdida de biodiversidad y la contaminación son amenazas directas para la salud y para el derecho humano a un medio ambiente sano, tanto de la población actual como de las generaciones futuras”, recuerdan.

El papel de la normativa ambiental en Europa

La legislación ambiental europea ha marcado un estándar internacional. Normas como la Directiva Hábitats (92/43/CEE) y la Directiva Aves (2009/147/CE) sustentan la Red Natura 2000, el mayor sistema coordinado de áreas protegidas del mundo (Comisión Europea, DG Medio Ambiente). También destacan la Directiva Marco del Agua (2000/60/CE) o la Directiva de Emisiones Industriales (2010/75/UE), fundamentales para reducir la contaminación y mejorar la calidad ambiental.

No es la primera vez que se intenta “aligerar” este marco legal. En 2015, la Comisión Europea evaluó la idoneidad de las Directivas Aves y Hábitats en el marco del programa REFIT. La presión de ONG y ciudadanos —más de medio millón de firmas— obligó a mantener la normativa sin cambios (BirdLife Europe, 2016).

Contexto internacional y compromisos

En diciembre de 2022 se aprobó el Marco Mundial de Biodiversidad de Kunming-Montreal, que compromete a los países a proteger al menos el 30% de la superficie terrestre y marina de aquí a 2030 (Convenio sobre la Diversidad Biológica). La Estrategia de la UE sobre biodiversidad para 2030 recoge ese compromiso (Comisión Europea, 2020).

Las ONG advierten de que relajar la normativa ambiental pondría en riesgo el cumplimiento de estos objetivos, además de contradecir el Acuerdo de París sobre cambio climático.

Impacto para España

España es uno de los países más biodiversos de Europa, con más de 1.800 especies endémicas y el 27% de su territorio protegido bajo la Red Natura 2000 (MITECO). Espacios emblemáticos como Doñana, el Delta del Ebro o los Pirineos dependen directamente de la legislación europea para garantizar su conservación.

"Simplificar la normativa ambiental supondría un amplio espectro de cambios en las leyes que podrían afectar directa y negativamente a la ciudadanía, desde reducción de los controles ambientales en los procesos productivos que afecten al agua y a la atmósfera, relacionados con la responsabilidad medioambiental, hasta la reducción de los espacios de información y participación en materia de medio ambiente, pilares de la democracia participativa", advierten las ONG.

Opiniones expertas

El Bureau Europeo de Medio Ambiente (EEB) ha alertado de que, en plena crisis climática y de pérdida de biodiversidad, Europa debería reforzar sus leyes ambientales, no debilitarlas (EEB, 2025). Por su parte, la Agencia Europea de Medio Ambiente (EEA) señala que la plena implementación de la legislación ambiental existente podría generar beneficios económicos y de salud valorados en cientos de miles de millones de euros anuales.