Las lista de especies a vigilar en 2026 trae dos alertas para España

En la lista global de Fauna & Flora para 2026 hay dos especies que tocan de cerca a España: la anguila europea, emblema de ríos fragmentados y comercio ilegal, y el pez guitarra gigante, cuyo último refugio europeo se juega en el Golfo de Cádiz. La relación no es anecdótica: en ambos casos, España aparece como territorio clave para la recuperación o la supervivencia de especies en peligro crítico.

Pez guitarra gigante: el “último reducto” europeo en Cádiz y Huelva

La lista de Fauna & Flora incluye al blackchin guitarfish (Glaucostegus cemiculus), un pez cartilaginoso emparentado con tiburones y rayas que sufre por sobrepesca, degradación de hábitat y su lenta reproducción. En España es conocido como guitarra barbanegra o guitarrón, y aquí el foco es aún más directo: la UICN ha identificado el Golfo de Cádiz como un área de importancia para tiburones y rayas, al concentrar las últimas poblaciones estables de Europa.

En paralelo, iniciativas como el Proyecto Glaucostegus han ido armando una red de ciencia ciudadana con pescadores recreativos y campañas científicas para confirmar reproducción local, detectar amenazas —incluido el furtivismo— y mejorar la liberación de ejemplares capturados accidentalmente. En el plano legal, la especie figura en el Listado Español de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (LESRPE), según la base oficial de especies del MITECO.

Anguila europea: un icono al límite en ríos, estuarios y costas

La anguila europea (Anguilla anguilla) protagoniza uno de los capítulos más preocupantes del listado. Fauna & Flora recuerda su extraordinaria migración hacia el mar de los Sargazos y advierte de un desplome del 95% en el Reino Unido en 25 años, con una caída igualmente dramática en el resto del continente. La especie está catalogada como En Peligro Crítico por la UICN, y la Comisión Europea resume un cóctel de presiones: barreras a la migración (presas y azudes), pérdida y degradación de hábitat, contaminación, pesca y capturas ilegales.

Operación de la Guardia Civil contra el comercio ilegal de angulas. / Archivo

¿Qué pinta España aquí? Mucho. La UE cuenta desde 2007 con un marco específico —el Reglamento (CE) 1100/2007— que obliga a planes nacionales de gestión para intentar recuperar el stock. España dispone de su Eel Management Plan, coordinado desde la Secretaría General de Pesca, que reconoce el declive y enumera amenazas como la fragmentación fluvial por grandes presas. Además, el debate regulatorio sigue vivo: para 2026 se ha planteado mantener cierres temporales de la pesquería de anguila en el Mediterráneo, con medidas que pueden afectar también a aguas continentales conectadas.

Iguanas y víboras

Entre los nombres propios de 2026 aparece la iguana de cola espinosa de Útila (Honduras), confinada a manglares en una única isla. Una encuesta reciente citada por la ONG sugiere un repunte de población —de 3.000-6.000 a 7.000-14.000 individuos—, aunque el lagarto sigue en peligro crítico y depende de la protección y restauración del manglar.

La lista incluye también a la fer de lance de Santa Lucía (Bothrops caribbaeus), una víbora muy venenosa que, pese a su mala fama, no es agresiva y muerde sobre todo cuando se siente amenazada. La ONG apuesta por trabajar con comunidades locales para mejorar la convivencia y la prevención de mordeduras, con el objetivo de frenar su persecución y evitar su extinción.

Mercados ilegales, tarántulas iridescentes y tulipanes silvestres

La dimensión del tráfico de fauna atraviesa varias de las historias: el pangolín de Temminck (sur y este de África) sigue amenazado por el comercio de carne y escamas, y la organización apoya en Mozambique una “clínica” para rehabilitación y reintroducción. En Asia, el leopardo nebuloso vuelve a aparecer como objetivo del mercado ilegal: se trafica vivo como mascota exótica y su piel se vende para decoración y prendas de lujo; en paralelo, la ONG respalda patrullas comunitarias en áreas como el Parque Nacional Virachey (Camboya).

Tarántula iridiscente de la India (Cilantica devamatha). / Fauna&Flora

El listado se completa con una tarántula iridiscente de la India —la “psychedelic earth tiger” (Cilantica devamatha), presionada por la pérdida de hábitat y el comercio de mascotas—; el halcón sacre, muy cotizado en cetrería y castigado por el comercio ilícito (con menos de 30.000 ejemplares salvajes, según la ONG); el gibón cao vit, uno de los primates más raros del planeta, con un nuevo censo previsto en 2026; y los tulipanes silvestres de Asia Central, amenazados por sobrepastoreo, recolección, urbanización y clima.