Reclaman nuevas medidas estatales para reducir las emisiones de metano

Las emisiones de metano de origen humano son responsables de entre un 20 % y un 30 % del calentamiento neto actual.

Varias organizaciones medioambientales han instado al Gobierno a que el futuro Pacto de Estado frente a la emergencia climática incorpore un plan específico de reducción de las emisiones de metano, un gas de efecto invernadero con un alto potencial de calentamiento global.

En un comunicado difundido este lunes, Ecologistas en Acción, junto con ECODES, Greenpeace, Fundación Renovables y Mighty Earth, anunciaron que han presentado al secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, una propuesta con un paquete de medidas dirigidas a disminuir las emisiones ligadas a los sectores agropecuario, de residuos y energético.

Según recoge Europa Press, Morán ya reconoció la pasada semana la necesidad de abordar este asunto e incluirlo en el pacto que prepara el Ejecutivo. En una reunión celebrada el 3 de septiembre con representantes de estas organizaciones y la directora general de la Oficina Española de Cambio Climático, Elena Pita, los portavoces advirtieron de que para que el pacto sea “creíble” debe contemplar “un conjunto de medidas eficaces de mitigación” de todos los gases de efecto invernadero, incluido el metano.

Las organizaciones valoraron “positivamente” la disposición del secretario de Estado a actuar de forma intersectorial, pero reclamaron “voluntad política para pasar de las palabras a los hechos”. También lamentaron que, pese a los compromisos internacionales adquiridos, España aún no cuente con un plan específico para reducir las emisiones de este gas.

Según datos científicos citados por las ONG, las emisiones de metano de origen humano son responsables de entre un 20 % y un 30 % del calentamiento neto actual. La concentración atmosférica alcanzó en 2023 un nivel 265 % superior al de la era preindustrial y crece a un ritmo récord. En periodos de 20 años, este gas es casi 80 veces más potente que el CO₂, lo que convierte su reducción en una prioridad a corto plazo.

Los colectivos ecologistas critican que el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) 2023-2030 apenas aborda la cuestión del metano y no fija objetivos de reducción, ni hace referencia al Compromiso Mundial sobre el Metano, impulsado en la COP26 por la Unión Europea y Estados Unidos, al que España se adhirió.

El IPCC recomienda una reducción del 45 % de las emisiones de metano para 2030 con el fin de cumplir los objetivos del Acuerdo de París, lo que implica transformar de forma profunda tres sectores clave: agropecuario, energético y residuos.