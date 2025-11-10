Siete claves para entender la COP30 de Brasil

En su décima carta, la Presidencia define Belém como "la COP de la Verdad". O el mundo cambia por elección colectiva o lo hará forzado por la tragedia climática. El plan es asegurar una Agenda de Acción con 30 objetivos en 6 ejes para aterrizar el Balance Global, el llamado a NDC más ambiciosas en 2025 y un impulso a las finanzas —de la hoja de ruta de Bakú a Belém al fondo Tropical Forests Forever— que conecte el régimen climático con la economía real y la vida de las personas. NDC son las Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional (en inglés, Nationally Determined Contributions). Con la Amazonia como emblema y un ecosistema de foros paralelos, la COP30 aspira a transformar el proceso “de la burocracia a la movilización”.

Cuándo, dónde y por qué Belém

La COP30 se celebra del 10 al 21 de noviembre de 2025 en el Hangar Convention and Fair Centre of the Amazon, en Belém (Pará). Es la primera COP a las puertas de la Amazonia, una elección que busca anclar las decisiones climáticas en un bioma clave para el planeta.

Belém, capital de Brasil durante la cumbre

Brasil ha trasladado temporalmente la capital de Brasilia a Belém durante la COP30, un gesto simbólico que, como subraya la Presidencia, “desplaza el locus de la esperanza: del vértice del poder a la fuente de la vida”. La medida fue promulgada por ley y publicada en el diario oficial.

La “COP de la Verdad”: del consenso a la acción

En su décima carta, el presidente designado de la COP30, André Aranha Corrêa do Lago, define Belém como la “COP de la Verdad”: o cambiamos por elección y de forma conjunta, o el cambio vendrá impuesto por la tragedia. Llama a transformar el proceso “de una burocracia a una transformación” y a pasar del debate a la movilización, articulada en el concepto brasileño de Mutirão Global (cooperar primero para construir confianza y soluciones).

Una agenda de implementación: 30 objetivos en 6 ejes

La Agenda de Acción de la COP30 está planteada como un plan de soluciones con 30 metas en seis ejes, pensada para acelerar la implementación del Acuerdo de París y aterrizar los resultados del Balance Global. La Presidencia pide trabajar “en modo fuerza de tarea” en adaptación, transiciones justas y en cerrar brechas de ambición e implementación.

NDC 2025: el examen que se avecina

La Presidencia ha solicitado a los países presentar nuevas NDC (contribuciones determinadas a nivel nacional) como expresión de su determinación para cumplir París. En Belém se espera que los anuncios y borradores de NDC marquen el tono del ciclo 2025-2030. NDC son las Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional del Acuerdo de París. Es el plan climático oficial de cada país, donde dice cuánto y cómo recortará sus emisiones (mitigación); qué hará para adaptarse a los impactos del clima (adaptación); y, en su caso, qué apoyo financiero/tecnológico necesita u ofrece. Se presentan y actualizan cada 5 años. Cada nueva NDC debe ser más ambiciosa que la anterior (“progresión”). Deben ser claras y medibles (con metas, plazos y métricas).

Finanzas y adaptación en el centro

Brasil y Azerbaiyán han presentado una “Hoja de ruta de Bakú a Belém” para movilizar 1,3 billones de dólares anuales en financiación climática; en paralelo, la Presidencia empuja un punto de inflexión en adaptación y resiliencia. Además, Brasil ha impulsado el Tropical Forests Forever Fund (TFFF) para retribuir a los países por conservar bosques tropicales. Son piezas del mensaje: conectar el régimen climático con la economía real y la vida de las personas.

Un ecosistema de eventos y liderazgo amazónico

El calendario oficial suma el Foro de líderes locales (3–5 nov.), la Cumbre del Clima de Belém (6–7 nov.) y la propia conferencia (10–21 nov.). La Secretaría de la ONU destaca que “el Acuerdo de París está dando resultados, pero debemos acelerar en la Amazonia”. La logística se concentra en el Hangar y zonas aledañas, con un programa cultural que visibiliza a pueblos indígenas y saberes locales.