Andalucía recorta un 10% sus emisiones en 2023 y refuerza su papel como sumidero de carbono

La Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente presentó al Consejo de Gobierno el seguimiento del Inventario Andaluz de Gases de Efecto Invernadero 2023, que cifra las emisiones totales en 38.360.569 toneladas de CO₂ equivalente, un 10% menos que en 2022. El dato consolida la senda de descarbonización alineada con el Plan Andaluz de Acción por el Clima (PAAC) y con los compromisos del Pacto Verde Europeo.

El descenso obedece, sobre todo, a la fuerte reducción en las instalaciones sujetas al Régimen de Comercio de Derechos de Emisión (RCDE-EU ETS), cuyas emisiones cayeron un 19,2%. En este grupo, la generación eléctrica sigue siendo el sector de mayor peso, aunque su cuota se redujo con claridad: del 44,7% en 2022 al 31,3% en 2023. Influyen el cierre progresivo de las térmicas de Carboneras (Almería), Los Barrios (Cádiz) y Puente Nuevo (Córdoba) y el avance de las energías renovables en el mix andaluz. El refino de petróleo también recortó emisiones por modernización tecnológica y eficiencia energética.

En el ámbito de las emisiones difusas (fuera del RCDE), el transporte y la movilidad concentraron el 54% del total, seguidos por agricultura y ganadería (24%) y residuos (10%). El transporte por carretera —principal foco difuso— descendió un 2,9%, en línea con políticas de movilidad sostenible como la expansión de los metros de Sevilla, Málaga y Granada y el impulso al ferrocarril de mercancías, con proyectos estratégicos como la conexión del Puerto de Algeciras con los grandes corredores. La Junta aboga por acelerar la electrificación del parque móvil y la intermodalidad para cumplir los objetivos climáticos.

El sector agrario mantiene la tendencia a la baja iniciada en 2020, apoyada en el crecimiento de la producción ecológica —ámbito en el que Andalucía lidera en superficie—, la mejor gestión de residuos ganaderos y un uso más eficiente de fertilizantes, lo que reduce la huella de carbono del sector primario.

Junto a la caída de emisiones, el inventario constata un aumento de la capacidad de sumidero: 6.840.740 toneladas de CO₂e en 2023, un 0,7% más que en 2022. Los ecosistemas forestales aportan el 73% de las absorciones y las tierras de cultivo el 24%, gracias a una mejor gestión forestal, la regeneración natural y prácticas agrícolas que fijan carbono en los suelos. La menor aportación de los productos madereros no altera el balance positivo.

Dónde se sitúa Andalucía en el contexto nacional y europeo

En España, el Avance del Inventario 2023 del MITECO estima 275,7 MtCO₂e brutas (-6,3% interanual) y 228,1 MtCO₂e netas (-7,6%). El récord renovable fue determinante: la electricidad de origen renovable alcanzó en 2023 el 50,3% del mix, máximo histórico, con fuerte despliegue fotovoltaico y eólico (REE). Estos vectores ayudan a explicar el tirón a la baja del sector eléctrico y encuadran que Andalucía haya recortado más que el promedio estatal.

En la Unión Europea, 2023 registró la mayor caída anual en décadas: las emisiones netas bajaron ≈-8% frente a 2022, impulsadas por menos carbón, más renovables y menor demanda energética. En paralelo, los sectores cubiertos por el Régimen de comercio de derechos de emisión de la Unión Europea marcaron un -16,5% interanual, con el eléctrico como principal motor. Son referencias útiles para leer el -19,2% en las instalaciones reguladas de Andalucía.

Además, conviene recordar qué cubre el ETS: electricidad/calor, industrias intensivas y aviación, y desde enero de 2024 también el transporte marítimo (buques ≥5.000 GT que hacen escala en puertos de la UE), con una entrada escalonada de obligaciones de entrega de derechos (40% de las emisiones de 2024, 70% en 2025 y 100% desde 2027). Aunque ese cambio empieza a computar en 2024, ayuda a explicar por qué el ámbito ETS se ha convertido en el gran palanca de reducción en Europa y en España.

Por marco jurídico, la Ley Europea del Clima fija para la UE un recorte neto de al menos el 55% en 2030 (base 1990) y la neutralidad climática en 2050, objetivos con los que el PAAC andaluz está alineado.

En términos per cápita, Andalucía se sitúa entre las comunidades con menor huella de carbono en emisiones difusas, con 2,9 t de CO₂e por habitante, y en 4,5 t si se consideran las totales. El Inventario Andaluz pretende ser herramienta para orientar políticas públicas y evaluar la eficacia del Programa de Mitigación de Emisiones para la Transición Energética del PAAC. Su actualización anual permite decisiones basadas en evidencia en energía, transporte y uso del suelo.