El hidrógeno verde se afianza como vector estratégico de la transición energética

El hidrógeno verde entra en una fase de consolidación en España, en la que la ejecución de proyectos, la coordinación institucional y el desarrollo de infraestructuras y talento se convierten en los factores decisivos. Así se ha puesto de manifiesto en el III Congreso Nacional de Hidrógeno Verde, celebrado en Huelva, que ha clausurado su tercera edición con el anuncio de una próxima cita los días 10, 11 y 12 de febrero de 2027.

Organizado por la Federación Onubense de Empresarios (FOE), el Congreso ha reunido a administraciones públicas, empresas y expertos en torno a un mensaje compartido: el hidrógeno renovable ha dejado atrás la fase de planteamiento estratégico para afrontar ahora el reto de convertir el impulso inversor en proyectos ejecutados.

Del diseño a la ejecución

El acto de clausura institucional contó con la participación de responsables locales, autonómicos y estatales. La alcaldesa de Huelva, Pilar Miranda, defendió que la ciudad ya habla de hidrógeno verde “en presente” y reclamó que 2026 sea el año de pasar “del pen al ladrillo”, subrayando la necesidad de reforzar infraestructuras hidráulicas, ferroviarias, viarias y eléctricas para no frenar el despliegue industrial.

En la misma línea, el presidente de la FOE, José Luis García-Palacios Álvarez, reivindicó el Congreso como espacio de alianzas público-privadas, insistiendo en que la cooperación entre administraciones, empresas, universidad y agentes sociales es la única vía “creíble y factible” para avanzar.

Por su parte, el presidente de la Diputación Provincial de Huelva, David Toscano, situó al sector en una fase “completamente distinta”, marcada por proyectos maduros, con inversión y calendario definidos, y destacó la posición estratégica de Huelva por su logística, su base industrial y su cooperación con Portugal.

Desde la Junta de Andalucía, el consejero de Industria, Energía y Minas, Jorge Paradela, calificó esta edición como “el Congreso de la consolidación”, reclamando pragmatismo para cerrar la brecha entre objetivos y decisiones finales de inversión. Paradela subrayó el papel crítico de las infraestructuras energéticas y de la integración en la red troncal europea de hidrógeno para garantizar la viabilidad de los proyectos.

La vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, defendió la aceleración de la descarbonización compatible con el desarrollo industrial y puso en valor la apuesta temprana del Ejecutivo por el hidrógeno verde como vector de competitividad energética, generación de empleo e industria exportadora de talento, en un contexto marcado también por el riesgo climático.

Industria, tecnología y demanda

El Congreso se ha celebrado en un momento clave, con el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) fijando el objetivo de alcanzar 12 GW de electrolizadores en 2030. En este marco, representantes del sector coincidieron en que la simplificación administrativa y la creación de demanda real, apoyada en incentivos fiscales y señales de mercado, serán determinantes para escalar el hidrógeno renovable.

Desde la industria tecnológica, Siemens Energy insistió en que el electrolizador aún se encuentra en plena curva de aprendizaje, lo que obliga a priorizar proyectos viables y escalables. Desde el lado de los desarrolladores, Moeve subrayó que el hidrógeno no solo impulsa la descarbonización, sino que refuerza la seguridad de suministro y la independencia energética, defendiendo además medidas como el etiquetado de huella de carbono para activar la demanda.

I+D, formación y empleo: el factor talento

La jornada final puso el foco en dos ejes estratégicos: innovación aplicada y capital humano. Investigadores de la Universidad de Huelva defendieron que la transferencia tecnológica, los proyectos demostradores y la formación especializada deben convertirse en una ventaja competitiva para el territorio, con aplicaciones en movilidad, logística y sectores difíciles de electrificar.

Las mesas sobre formación y mercado laboral coincidieron en la necesidad de anticipar la demanda de perfiles profesionales, reforzar la Formación Profesional Dual, flexibilizar los currículos y evitar cuellos de botella de talento. También se destacó la incorporación de mujeres al sector como objetivo transversal y el papel de herramientas ágiles de capacitación, como las microcredenciales.

Proyección internacional y cifras

Como hitos de esta edición, el Congreso reforzó su dimensión internacional con la ampliación ibérica de la H2 Intervalley Alliance, mediante la incorporación de la Associação Portuguesa para a Promoção do Hidrogénio, y con una apertura estructurada al mercado asiático, con presencia de delegaciones de China y Japón.

El III Congreso Nacional de Hidrógeno Verde ha reunido a más de 1.400 participantes, 450 empresas, 80 ponentes y 172 periodistas acreditados, consolidándose como uno de los principales foros del sector en el sur de Europa y situando a Huelva como nodo estratégico del hidrógeno renovable en España y en el contexto europeo.