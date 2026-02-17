Moeve impulsa la trazabilidad digital en la industria química y recibe el Premio Nacional de Industria

La transformación digital sigue ganando peso en la industria química española. Moeve ha sido reconocida con el Premio Nacional de Industria al Impacto Ambiental, Social y de Gobernanza por su proyecto logístico ‘Track and Trace’, una herramienta que optimiza la gestión logística y mejora la experiencia de clientes, proveedores y empleados gracias a la trazabilidad digital de los suministros.

El galardón fue entregado por el Rey Felipe VI durante el VIII Congreso Nacional de Industria, celebrado en Bilbao, en presencia del ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu. El reconocimiento pone en valor una solución tecnológica que integra a todos los actores de la cadena de suministro, reforzando la transparencia y la eficiencia operativa.

‘Track and Trace’ es una plataforma digital modular, escalable y compatible con sistemas externos, diseñada para respaldar las operaciones logísticas del negocio químico en los distintos modos de transporte. Permite una visibilidad completa mediante una logística hiperconectada que integra a los diferentes actores de la cadena. Así, los clientes acceden a información en tiempo real de sus pedidos, los empleados cuentan con mayor control de cada procedimiento y los proveedores de transporte disponen de más información para optimizar sus servicios.

Elena Alcalde, directora de Supply Chain y Compras de Moeve Chemicals, subrayó que “Track and Trace nos ha permitido perfeccionar nuestros procedimientos logísticos, a través de la utilización de tecnologías avanzadas que aseguran la trazabilidad y garantizan la transparencia y la eficiencia operativa del sistema”. La directiva añadió que “una herramienta así nos permite mantener una mejora continua de la cadena de valor, en sintonía constante con proveedores y clientes. Es todo un orgullo que el Ministerio de Industria también lo haya reconocido así”.

Desde el punto de vista ambiental, la digitalización de la logística contribuye a un manejo más seguro y responsable de los productos químicos, además de facilitar la optimización de rutas y procesos, reduciendo ineficiencias y emisiones asociadas al transporte.

Esta iniciativa se enmarca en la hoja de ruta Positive Motion, con la que Moeve aspira a convertirse en referente europeo de la transición energética en 2030, impulsando la química sostenible, las moléculas verdes y el uso de energías renovables. A través de su división química, la compañía también ha desarrollado la Plataforma de productos Next, integrada por soluciones con huella de carbono reducida y materias primas renovables y circulares, consolidando su compromiso con la economía circular y la descarbonización industrial.