Coches eléctricos: el mapa de todos los puntos de recarga en España

Aunque ahora pueda parecerle, que esta información no va con usted, tarde o temprano tendrá que adaptarse a un cambio que ya no tiene marcha atrás. El coche eléctrico ha llegado para quedarse y poco a poco irá imponiéndose en el mercado. En estas fechas en las que en Andalucía se esperan un total de 20.976.000 de movimientos y un pequeño porcentaje será de vehículos eléctricos. Y tendrán que estar atentos a los necesidades que se van a encontrar durante su trayecto.

En primer lugar comprobar el tipo de coche eléctrico de que disponemos y la autonomía, que puede ir desde los 200 hasta los 500 kilómetros. La segunda, y más importante, que los coches 100% eléctricos no cuentan con ninguna tecnología que nos permita seguir circulando una vez que la batería ha llegado a su fin, por lo que se antoja vital de necesidad conocer dónde se encuentran los puntos de recarga de coches eléctricos más cercanos, una información que puede evitarnos más de un disgusto.

En España existen 7.821 puntos de recarga de uso público, de los cuales la mayor parte se encuentra en Barcelona (949), Madrid (803) y Valencia (340), según Electromaps. Este es el mapa de todos los puntos de recarga en España que nos ofrece, una información que se actualiza permanentemente gracias a la información que facilitan los usuarios de este portal y que están siempre viva. Haciendo clic en cada icono podrás saber dónde se ubica la instalación, con cuántos enchufes cuenta o su velocidad de carga.

Objetivo a medio plazo: 9000 puntos de recarga

Sí, porque estar atentos a estos detalles va a ser necesario a partir de ahora. En la actualidad existen infinidad de infraestructuras de carga y tipos de enchufe, por lo que no siempre es sencillo localizar la tecnología que más se adapta a nuestro vehículo.

No todos los puntos de carga de coches eléctricos servirán para nuestro vehículo, al menos si no llevamos un buen puñado de accesorios para cargar coches eléctricos en cualquier circunstancia. En caso contrario podemos encontrarnos con un punto de recarga que no cuente con la conexión indicada para nuestro vehículo, lo que nos impedirá continuar la marcha.

En 2030 se estima que habrá cinco millones de vehículos eléctricos en circulación

Y estos son aspectos que poco a poco deberemos dominar ante una inercia que aparece imparable. En 2030 se estima que habrá cinco millones de vehículos eléctricos en circulación y será necesario tener 9.000 puntos de recarga rápidos y ultrarrápidos, además de otros puntos de recarga de oportunidad, en centros comerciales, restaurantes o lugares de trabajo. Y aún así estaremos muy lejos aún de Países Bajos, que lidera el ranking en Europa con 28.786 puntos, o Francia, que le sigue con 12.081.