Operación especial de tráfico: la DGT empieza los controles de la campaña de verano

En el análisis de los desplazamientos para este verano, la DGT señala la situación de excepcionalidad no sólo por la desconfianza de los ciudadanos ante la crisis sanitaria de la COVID-19 como por la incertidumbre misma de los desplazamientos. Con todo, la recuperación del tráfico está siendo progresiva, si bien hay un 20 por ciento menos que el año anterior, y se estima que predominarán las salidas de fin de semana o corta duración y aumentarán los desplazamientos en busca de actividades de ocio en las inmediaciones de las ciudades, por lo tanto, con viajes de ida y vuelta en el día. Además, la disminución de peticiones de pruebas deportivas que se celebraban en las vías, ya estimadas en un 20 por ciento menos, también repercutirá sobre el tráfico positivamente.

Las operaciones especiales de verano tendrán cuatro fechas clave: la Primera Salida Operación Verano del viernes 3 julio hasta al domingo 5; la Salida Primero de agosto entre el viernes 31 de julio hasta el domingo 2 de agosto; la Operación Especial 15 de agosto que comenzará el día 14, viernes, y acabará el domingo día 16; y, por último, la de Retorno, que arrancará el viernes 28 de agosto y finalizará el lunes 31.

Entre las medidas especiales que tomará la DGT está la instalación, en determinados tramos, de carriles reversibles y adicionales, la señalización con 2.200 paneles de mensajes variables, la paralización de las obras que afecten a las carreteras durante las operaciones de salida y retorno o la restricción de circulación de camiones de transporte especial o mercancías peligrosas. La DGT también intensificará la información sobre incidencias en estas fechas, durante las que contará con 1.324 radares de velocidad (528 en vehículos, 12 en helicópteros y 764 fijos, 80 de ellos de tramo), 216 cámaras de control de uso del teléfono; 11 drones, tres de ellos operativos para realizar denuncias y 15 furgonetas camufladas. El año pasado la Guardia Civil de Tráfico comenzó a utilizarlas en estas mismas fechas, si bien no en toda España.

Durante estos dos meses se realizará una campaña de velocidad, otra de motoristas y una última de alcohol y drogas al volante.

Nueva campaña de publicitaria

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, presentó la nueva campaña de concienciación y el dispositivo de vigilancia y regulación que la Dirección General de Tráfico ha preparado de cara al verano. La DGT ha diseñado su campaña divulgativa para redes sociales, estableciendo una analogía entre la pandemia del Coronavirus y las muertes que se producen en los accidentes de tráfico. Para ello ha recurrido al patinador Javier Fernández, quien lo ha vuelto a hacer en el Palacio de Hielo de Madrid, habilitado como morgue durante la crisis sanitaria. “Las ganas por recuperar la nueva normalidad no pueden llevarnos a cometer imprudencias en la carretera ya que en más ocasiones de las deseadas esas imprudencias suelen acabar en accidentes mortales, por tanto, si hemos superado la fase más aguda del Coronavirus no podemos estropearlo en la carretera, porque este país no puede soportar más muertes” ha señalado el ministro del Interior.