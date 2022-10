Mercedes-AMG lleva su hibridación a la Clase C con 680 CV

Después de estrenarlo en el GT 63 SE Performance, Mercedes-AMG ha decidido llevar su sistema de propulsión híbrido enchufable a la Clase C reemplazando, como cambio fundamental, el 4.0 V8 con turbo por un 2 litros también sobrealimentado. El resultado es la versión más potente de estos Clase C, la C 63 SE Performance, con 680 CV.