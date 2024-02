El Peugeot E-3008 inicia su gira por España y visitará concesiones andaluzas

En un avance de su comercialización, el Peugeot E-3008 iniciará una gira por España que le llevará a recalar también en Andalucía. Así, este nuevo SUV eléctrico llegará, entre los próximos días 14 y 22 de marzo, a diferentes concesionarios de la marca en la comunidad con el propósito de que quienes son clientes o no de Peugeot puedan conocer de primera mano este coche.

Para ello, tan sólo es necesario elegir el concesionario al que se desea acudir para disfrutar de la experiencia en la web a la que se accede mediante este enlace, inscribiéndose en el evento.Para seleccionar los concesionarios andaluces es necesario dirigirse a la Zona 4 en la parte superior del mapa de España.

Los puntos de venta de la comunidad y fechas en los que podrá conocerse el Peugeot E-3008 en una gira que durará casi dos semanas son Stellanis &You Granada, el jueves 14 de marzo; Caetano Motors Málaga, el viernes 15; Stellanis &You Málaga, el lunes 18; Caetano Motors Jerez (Cádiz), el martes 19; Stellanis &You Sevilla, el miércoles 20; Automares de Sevilla, el jueves 21; y El Arcangel Motor de Córdoba, el viernes 22.