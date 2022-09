Aprovechan la subvención del coche eléctrico para revenderlo y hacer negocio

Cero emisiones, ahorro en el coste de carga, menos averías mecánicas, mantenimiento casi inexistente, mayor eficiencia del motor, más comodidad y confort, facilidades de conducción en las ciudades...Quien más, quien menos ya conoce las ventajas del coche eléctrico. Hasta diez euros menos nos gastaríamos en ir de Sevilla a Cádiz.

Europa quiere 30 millones de coches eléctricos en 2030 pero los fabricantes no lo ven nada claro. Ante la necesidad de cumplir dicho objetivo los incentivos se disparan. En España, por ejemplo, la compra de vehículos 100% eléctricos tiene premio.

Los coches eléctricos con autonomía superior a 90 kilómetros y un precio máximo entre 45.000 y 53.000 están subvencionados con 4500 euros sin la entrega de un vehículo antiguo y tiene ayudas de hasta 7000 euros con la entrega de un antiguo coche. Sin embargo, hay que tener mucho cuidado con este tipo de operaciones, ya que en algunos sitios de Europa están aprovechando estas circunstancias para hacer negocio.

Es lo que ha ocurrido en Alemania, donde ajustando datos han detectado una fuga de más de 100.000 coches subvencionados, que han sido revendidos al extranjero.

En Alemania pusieron un subsidio para la compra de coches eléctricos, pero no fijaron un mínimo temporal antes de poder vender el coche y una década después de poner el plan en marcha de los casi novecientos mil coches eléctricos matriculados en Alemania sólo quedan algo más de setecientos cincuenta mil en el país.

¿Dónde han ido a parar esos vehículos? Muchos vehículos subsidiados en Alemania pueden haber terminado en Dinamarca, donde según la asociación danesa de importadores de automóviles la cantidad de automóviles eléctricos registrados es mayor que la cantidad comprada directamente en Dinamarca.

Medidas para evitar las ventas

Conocida esta incidencia, las autoridades alemanas van a poner en marcha dos medidas para ponerle remedio: eliminarán las ayudas para vehículos de flota y establecerán un tiempo mínimo de un año antes de poder vender un coche del que se ha recibido una subvención, ya que ese es el período que considera necesario para que el valor del vehículo descienda hasta que la operación de compraventa no sea rentable y el vendedor no lleve a cabo esta triquiñuela, perjudicial tanto para el contribuyente alemán como para el objetivo principal de esta medida, que no es otro que mejorar la calidad del aire en el país.