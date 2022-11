En una ciudad nueva y desconocida durante un viaje, después de una noche de fiesta o incluso en tu propio barrio. La mente (y la desorientación) juega a veces muchas malas pasadas y quien más, quien menos alguna vez ha tenido problemas para encontrar el lugar exacto en el que había dejado aparcado su coche. Cónclave con los amigos, discusión con la pareja, lamentos, agobios, reproches. Todo se puede ahorrar con un poco de agudeza visual y apoyo tecnológico. Porque sí, cómo nos han cambiado la vida los asistentes virtuales, las aplicaciones móviles y las redes sociales. Si eres de los que nunca encuentra dónde ha aparcado el coche, este truco de WhatsApp te ayudará.

Se acabó eso tan antiguo de apuntarte el nombre de la calle en un papel o en el dorso de la mano

Se acabó eso tan antiguo de apuntarte el nombre de la calle en un papel o en el dorso de la mano. Ahora directamente podemos hablar con Google, Siri o sucedáneos para que memorice el lugar exacto en el que hemos dejado el coche nada más cerrarlo, sitúe el punto geográfico en su mapa y cuando tengamos que volver a utilizarlo recurramos a ellos para indicarnos el camino de vuelta. Del Recuerda dónde he aparcado mi coche al Siri/Ok Google dónde he aparcado mi coche. Fácil y directo.

Nada como recurrir a la tecnología

Si no se te da bien eso de andar hablando con asistentes de voz, puedes hacer el proceso de forma manual a través de Google Maps y otras aplicaciones para localizar tu coche aparcado, y si lo que quieres es únicamente apuntar la calle dónde aparcas para después recordarla, ya que te conoces el callejero del lugar en el que te mueves la solución más sencilla pasa por WhatsApp. ¿Cómo? De la misma forma que en ocasiones lo usamos a modo de bloc de notas para nuestra particular lista de la compra o recordar los materiales que nos hacen falta para los niños en el colegio. Crear un grupo y eliminar a la gente que has incluido hasta quedarte en solitario.

En ese grupo de WhatsApp en el que figurarás como único miembro y administrador podrás escribir el nombre de la calle cuando salgas del coche y recordar dónde demonios lo habías dejado la siguiente vez que tengas que recurrir a él tras un largo período de descanso por inactividad del vehículo ¡Y a conducir!