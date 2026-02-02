Consulta en directo el mapa de balizas V-16 activas

En España ya es posible consultar en tiempo real un mapa que muestra todas las balizas V-16 activadas en las carreteras del país. Esta herramienta permite conocer al instante dónde se han producido averías o incidentes recientes, justo en un momento clave: desde el 1 de enero de 2026, las balizas V-16 son obligatorias y sustituyen definitivamente a los tradicionales triángulos de emergencia.

Las balizas V-16 son dispositivos de preseñalización de peligro diseñados para alertar al resto de conductores cuando un vehículo queda inmovilizado en la vía o sufre un accidente. Se trata de una pequeña luz amarilla, visible en 360 grados, capaz de emitir una señal intermitente y continua durante al menos 30 minutos.

Una de sus principales ventajas es la seguridad. La baliza debe guardarse en la guantera del vehículo, lo que permite activarla en cuestión de segundos sin necesidad de abandonar el coche. Basta con colocarla, preferiblemente, en el techo del vehículo para que empiece a emitir la señal luminosa. Al mismo tiempo, gracias a su conectividad, envía automáticamente su ubicación a la plataforma DGT 3.0, alertando a otros usuarios de la vía sobre la incidencia.

Cómo acceder al mapa de balizas V-16

Además de los avisos oficiales, existe la posibilidad de visualizar los datos que envían las balizas V-16 a través de un mapa en tiempo real desarrollado por un tercero. No se trata de una herramienta oficial de la Dirección General de Tráfico, ni pretende sustituir a los sistemas de información o navegación habituales, pero sí ofrece una visión informativa y complementaria basada en datos públicos procedentes de fuentes oficiales.

Este mapa no está vinculado a ninguna marca concreta de balizas y muestra todas las que se encuentren activas en cada momento, independientemente del fabricante. Es, por tanto, una iniciativa informativa creada por un particular con el objetivo de facilitar el acceso a estos datos.

Mapa de balizas V-16 activas en España / mapabalizasv16.es

Para consultar el mapa, basta con entrar en la web mapabalizasv16.es/#mapa. Al hacerlo, el usuario accede a un mapa interactivo de toda España, incluidos los archipiélagos, que permite desplazarse libremente y hacer zoom sobre cualquier zona del territorio.

En él se muestran tanto las balizas activas en ese mismo instante como aquellas que se han activado recientemente, lo que ayuda a tener una visión más completa de los incidentes actuales y de los que han ocurrido hace poco. En la parte superior de la pantalla también aparece un botón de actualización, que permite refrescar los datos en cualquier momento.

Ejemplo de baliza V-16 activa / mapabalizasv16.es

Al pulsar sobre uno de los iconos del mapa —ya sea una baliza encendida o una reciente, que aparece apagada— se abre una ventana con información detallada del evento. Entre los datos disponibles figuran la hora de activación, la carretera, el sentido de la circulación, así como la provincia y el municipio.

Un proyecto desarrollado por un estudiante

El mapa fue creado por un estudiante de Ingeniería en Ciberseguridad y está operativo desde mediados del mes de diciembre. Además de la versión web, el proyecto ya cuenta con una aplicación oficial para dispositivos móviles, disponible bajo el nombre “MapaBalizasV16”, lo que facilita su consulta desde cualquier lugar.