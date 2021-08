El divertido vídeo de la Guardia Civil para que nos pongamos el cinturón en el coche

Un hombre conduce su vehículo con tranquilidad por la ciudad. Un par de miradas por el espejo retrovisor interior del coche. La presencia de dos guardias civiles 'vigilándole'. Nervios. Mano al cinturón de seguridad que no funciona. La mano 'amiga' del guardia civil que le ayuda a colocárselo. Un mal sueño convertido en pesadilla. La imaginación del conductor trasladada a los creativos CM de @guardiacivil en el divertido vídeo para que nos pongamos el cinturón de seguridad en el coche. "No esperes a vernos para ponértelo". Pedagogía con sentido del humor. Porque más allá del divertido 'sketch' que dibujan a través de sus redes sociales, el mensaje de la Guardia Civil encierra un aliento de protección más que aviso de recriminación. Su intención no es la de verte y multarte. Su deseo es evitar que te hagas daño por no llevar puesto el cinturón de seguridad.

Razones no le faltan a la Guardia Civil. Los datos le avalan en su esfuerzo de concienciar a los conductores. En 2020 uno de cada cuatro fallecidos en turismo y furgoneta no llevaba puesto el cinturón de seguridad, mientras que el año anterior la estadística marca que la cifra era de uno de cada cinco. Y este porcentaje se disparó hasta el 36% en el inicio de la pandemia.

La moraleja está clara. Hay que ponerse el cinturón porque podemos sufrir percances físicos importantes y no porque nos vayan a multar, aunque si no usas el cinturón de seguridad, sistemas de retención infantil el casco u otros elementos de protección te puede castigar hasta con una multa de 200 euros y la retirada de cuatro puntos del carnet de conducir.

Cabe recordar que la DGT vigila que se cumpla la normativa no sólo a través de los agentes de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil. Para la campaña de este verano, Tráfico ha dispuesto más de 1.300 radares, 12 helicópteros, 39 drones, de los cuales 23 tienen capacidad de denuncia, 15 furgonetas camufladas, una en cada sector y 216 cámaras de control de móvil y cinturón de seguridad.

Las reacciones de los usuarios no se han hecho esperar y la mayoría agradece el tono la Guardia Civil y refuerza el mensaje propuesto. Es el caso de Juan Pájaro, que narra una experiencia personal que terminó salvándole la vida

No sé cómo hay gente aún que no se lo pone. Yo puedo decir que me salvó la vida. Tuve un choque con otro coche que invadió mi carril, y si no llego a tener el cinturón todavía no me han encontrado. Como se puede ser hoy día tan ceporro y no usarlo — Juan Pajaro (@JuanPajaroloko) August 1, 2021

o de Dulce Martín, que considera que el ejercicio de la institución en redes sociales es una excelente demostración con humor.

Excelente demostraciòn, hasta con humor .Es que la terquedad es irracional. — Dulce Martín P (@DlcMrtn12) August 1, 2021

Excepciones que permiten no usar el cinturón

En cualquier caso, desde la DGT se aclara también las posibles excepciones por las que está permitido no usar el cinturón de seguridad. Son las siguientes: