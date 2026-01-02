DS traslada a la carretera el ADN de su Fórmula E con los Performance Line

Desde 2015 DS Automobiles utiliza la Fórmula E como laboratorio tecnológico, y la nueva serie especial Performance Line tiene como objetivo declarado materializar ese know-how en modelos de producción, trasladando a la carretera conceptos asociados a la competición eléctrica: eficiencia, innovación, aerodinámica, electrificación... No se trata, dice la marca, únicamente de una edición estética, sino de busca poner en valor la experiencia acumulada por la marca en competición y llevarla a la producción. En concreto, sobre tres de los modelos que conforman su oferta comercial: DS 3, Nº4 y DS 7

En el primero de ellos, el DS 3, la edición limitada DS Performance se distingue por detalles específicos como la insignia DS Performance Line en el capó, el motivo decorativo del pilar C inspirado en el monoplaza de Fórmula E, las cubiertas de los retrovisores en dorado satinado. También por la parrilla negra con emblema dorado y el techo bitono negro incluido en la dotación de serie. En la trasera, el número 3 en dorado satinado refuerza su identidad visual.

En el interior, incorpora asientos de nueva tapicería Mithy combinada con Alcántara, salpicadero y paneles de puerta con costuras en Alcántara en color marrón Terre de Cassel y un monograma DS Performance Line en el salpicadero.

En cuanto a equipamiento funcional el DS 3 evoluciona, como el resto, a partir del nivel Pallas y cuenta con sensores de aparcamiento delanteros y traseros, cámaras perimetrales, detector de ángulo muerto, retrovisor interior electrocromo sin marco y asientos delanteros calefactables. También las llantas de aleación negras Oslo de 17" con centros dorados y tapones de tuercas negros.

Estos DS Performance Line están disponibles para el DS 3, bien con el sistema de propulsión eléctrico, E-Tense, por 43.450 euros; bien con el Hybrid, por 36.150 euros.

Estos DS 3 puedene elegirse en los siguientes colores Blanco Banquise, Crystal Pearl, Night Flight, Azul Lazurite, Negro Perla (de serie) y el nuevo Cashmere.

El recién llegado Nº 4 también cuenta con esta serie especial

En cuanto al compacto de la marca, el N°4, la edición DS Performance Line recibe un emblema específico en el capó, las cubiertas de los retrovisores y los tapa-bujes centrales en dorado satinado, así como la decoración exclusiva del pilar C y el nombre del modelo parcialmente acabado en dorado en la parte trasera.

En e habitáculo asientos, salpicadero y paneles de puertas están revestidos en Alcántara negro, con la insignia DS Performance Line integrada en el salpicadero. A ello se suman pedales y reposapiés de aluminio y cristales laterales laminados acústicas.

Estos Nº4 tienen de serie el sistema operativo Iris con navegación conectada, el asistente personal con inteligencia artificial basada en ChatGPT y función de Últimas Noticias, además de tres años de servicios conectados. También incorpora un retrovisor interior electrocrómico sin marco y molduras negras en las ventanillas laterales, así como, según la motorización, diferentes llantas de 19": las Minneapolis en negro para versiones Hybrid e híbrida enchufable, cuyo precio respectivo es de 40.300 y 47.100 euros; o Zurich en negro con corte diamante para la versión E-Tense eléctrica, con el mismo precio que la PHEV.

Para todos, son cinco los colores disponibles para la carrocería: Blanco Nacarado, Crystal Pearl, Night Flight y Cashmere, con el Negro Perla de serie.

El DS 7 apuesta por una mayor sofisticación

En el DS 7 esta serie especial pone el acento en la sofisticación y el confort. Como en el resto de modelos, cuenta con la insignia específica en el capó, una parrilla negra con emblema DS en dorado satinado, el número 7 en el portón trasero y las cubiertas de los retrovisores exteriores también en dorado.

El equipamiento de serie incluye las ayudas del DS Drive Assist con control de crucero adaptativo y función Stop&Go, junto al asistente de posicionamiento de carril. Se añade además el sistema perimetral con cámaras HD delanteras y traseras, el portón trasero motorizado con apertura manos libres y el cargador inalámbrico para smartphone, acompañado de dos puertos USB delanteros.

El Alcántara en color negro intenso se adueña del interior y en el salpicadero, asimismo, aparece la insignia DS Performance Line. En este caso, las llantas son las Silverstone de 19" en color negro, con tapas centrales en dorado satinado y tapones de tuercas negros.

El DS 7 está disponible son seis colores de carrocería: Azul Zafiro, Crystal Pearl, Night Flight, Lacquered Grey, Gris Titanio y el Negro Perla como color de serie.

El DS 7 Performance Line exclusivamente se utiliza en combinación con el motor Diesel de la versión BlueHDI 130 combinado con caja de cambios automática. Su precio es de 50.150 euros.