Geely Auto llega a España con el eléctrico E5 y el híbrido enchufable Starray EM-i

Geely iniciará su comercialización en el mercado español durante el primer semestre de este año y lo hará con dos SUV de tamaño medio: el E5, exclusivamente eléctrico; y el Starray EM-i, con un sistema de propulsión híbrido enchufable. Los productos de la marca china, una de las cinco de mayor peso en su país, se comercializarán a través de una red comercial propia.
Geely desembarcará en España en primavera con dos electrificados y 50 concesionarios
Geely Auto ha anunciado oficialmente su entrada en el mercado español, un paso clave dentro de su estrategia de expansión en Europa Occidental. La compañía, con sede en Hangzhou (China), comenzará la comercialización de sus vehículos en España durante la primera mitad de 2026, apoyada en una red nacional de concesionarios que ya ha empezado a construirse.
La marca define su posicionamiento bajo tres pilares: High Value, por su relación calidad-precio; Highly Amicable, por un enfoque orientado al usuario; y High Quality, reflejado en el diseño y la ingeniería de sus modelos.
“España ocupa una posición destacada dentro de nuestra estrategia de crecimiento en Europa. Es un mercado receptivo a nuevas propuestas de movilidad y con interés creciente por los vehículos de nueva energía”, ha señalado Li Lei, responsable de Geely Auto Spain.
Dos modelos electrificados para el debut
El desembarco comercial se realizará con dos SUV. Por un lado, con el Geely E5, de 4,62 m de largo y eléctrico; y por otro, con el Starray EM-i, de 4,74 m e híbrido enchufable.
El E5 tiene un sistema de propulsión eléctrico de 218 CV (160 kW) que, con una carga de la batería de mayor capacidad y desarrollada por Geely, la Short Blade Battery, puede llegar a los 475 km conforme a la norma WLTP. Esta batería tiene 68,79 kWh, aunque también existirá una versión de 60,22 kWh.
Por su parte, el Starray EM-i tiene un sistema híbrido enchufable con una potencia combinada de 262 CV y una autonomía total de hasta 943 kilómetros, con la batería mayor. Dispone de un motor desarrollado y fabricado por Horse Powertrain, la joint venture entre Geely y Renault con sede en España, que trabaja junto a un motor eléctrico de 218 CV (160 kW) que está alimentado por baterías bien de 18,4, bien de 29,8 kWh.
Expansión en un mercado estratégico
Geely Auto, presente en la industria desde 1997, convierte ahora a España en uno de los mercados prioritarios dentro de su ofensiva europea, en un contexto de crecimiento de la demanda de vehículos electrificados.
En 2025, el grupo alcanzó unas ventas globales superiores a 3 millones de unidades, con un fuerte incremento entre ellos de los vehículos electrificados que representaron más de 1,6 millones de entregas.
De forma paralela al lanzamiento de producto, Geely Auto España desarrollará una red de concesionarios, apoyada en socios con experiencia local, para garantizar tanto la atención comercial como el servicio posventa.
Ford explora con Geely el uso de su planta de Almussafes (Valencia)
Ford ha mantenido conversaciones con Geely para analizar la posibilidad de que ésta, de cara a fabricar en Europa, utilice la planta de montaje que la primera tiene en Almussafes (Valencia), según informa Europa Press.
El diálogo, en una fase inicial, se ha producido en el marco de la revisión estratégica de Ford sobre su transición hacia los vehículos eléctricos y su búsqueda de alianzas internacionales. Para avanzar en estos contactos, una delegación de altos directivos de Ford viajó recientemente a China y explorar diversas oportunidades de colaboración con el fabricante asiático, incluyendo el potencial aprovechamiento de las instalaciones valencianas, según había adelantado Bloomberg.
La posible utilización de la fábrica de Almussafes -una de las instalaciones industriales más relevantes de Ford en Europa- es de interés para ambas partes. Y es que desde 2024, la planta sólo ha producido el Ford Kuga, a pesar de contar con una capacidad anual prevista de 400.000 unidades, lo que indica un nivel de actividad muy por debajo de su potencial. Por tanto, incorporar el ensamblaje de modelos del grupo chino supondría un nuevo impulso productivo a la planta.
En cuanto a Geely, un posible acuerdo le permitiría sortear los aranceles que la Unión Europea aplica a los vehículos eléctricos importados desde China.
Las conversaciones entre ambas compañías se han centrado en aspectos de fabricación y no han incluido, por ahora, la posibilidad de compartir tecnologías. Se trata de contactos preliminares, sin garantía de que desemboquen en un acuerdo vinculante.
Este movimiento se enmarca en un momento en el que Ford revisa su estrategia global de movilidad eléctrica y busca optimizar sus activos europeos, mientras que Geely persigue ampliar su presencia en el mercado europeo con fórmulas que reduzcan barreras comerciales.
