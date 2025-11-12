Leapmotor pone en marcha el lanzamiento del C10 con tracción total

Leapmotor ha anunciado el lanzamiento del C10 Design AWD, un nuevo SUV eléctrico que amplía su gama con un modelo de tracción total y altas prestaciones. El vehículo combina un sistema de doble motor con arquitectura eléctrica de 800 voltios y una batería LFP de 81,9 kWh.

El sistema entrega un total de 598 CV (440 kW) de potencia y 720 Nm de par máximo, lo que permite acelerar de 0 a 100 km/h en 4,0 segundos. La tracción total, gestionada electrónicamente, ajusta el reparto de par entre los ejes.

La batería admite carga rápida con corriente usando una potencia máxima de 180 kW, muy baja para una arquitectura eléctrica como la que recibe esta versión del C10 y más propia de una de 400 voltios. Según la marca, el sistema mantiene un rendimiento estable incluso en entornos de baja temperatura, sin necesidad de precalentamiento.

En el interior, el C10 AWD incorpora una pantalla central de 14,6", un cuadro digital de 10,25" y un sistema de sonido con doce altavoces y 840 vatios de potencia. El habitáculo dispone de un techo panorámico de cristal y un maletero de hasta 1.410 litros.

Este Leapmotor está equipado con el sistema AI Smart Electric Drive, que permite actualizaciones de software a lo largo de su vida útil. La marca destaca que gestiona la entrega de potencia y la recuperación de energía de manera automática, en función del estilo de conducción y del entorno.