Lexus LFA Concept, el germen de un futuro deportivo eléctrico que fusiona herencia e innovación

El LFA, hace unos meses presentado como Lexus Sport Concept, va acercándose hacia la producción. Por ahora, y en esta fase de su desarrollo mantiene el apellido Concept, pero ya presenta fuertes convicciones, como su futura condición de eléctrico: algo impensable en el coupé de este nombre del que se hicieron 500 unidades entre 2010 y 2012 y que dispuso de un motor de gasolina V10 y alta potencia, con 560 CV.

No se espera menos, en este último aspecto, del LFA cuando se produzca en serie pero, por ahora, Lexus no desvela nada en relación a su sistema de propulsión y se centra en otros aspectos que considera clave: un bajo centro de gravedad, un reducido peso con alta rigidez y la búsqueda del rendimiento aerodinámico.

Según Lexus, el LFA Concept encarna el principio Shikinen Sengu de Toyota, que consiste en transmitir técnicas y habilidades de los veteranos de la industria a las generaciones más jóvenes para que puedan aprenderlas y evolucionar.

Lexus parte de un chasis de aluminio, por tanto ligero, y de alta rigidez, para crear a partir de él un coupé de líneas fluidas que le emparentan con su antecesor. También lo hará el tamaño de esa carrocería, con una longitud de 4,69 m, una anchura de 2,04 m y 1,20 m de altura. Es este Concept, en este aspecto, casi 20 cm más largo que el primer LFA -13 cm corresponden al incremento de batalla, aquí con 2,73 m- y también más ancho en unos 10 cm, pero mantiene el atributo de esa silueta baja en tanto que incluso rebaja 2 cm.

Todo se sitúa en el interior del LFA Concept con el conductor como eje. Tendrá, como ya ocurre con modelos de producción como el RZ, un volante tipo yugo o yoke con una dirección sin conexión mecánica entre él y las ruedas: sería de tipo steer-by-wire.

La promesa de una posición de conducción perfecta está en el pliego de condiciones del futuro LFA, como también el concepto de disfrute "profundo y puro" de la experiencia de conducción: es la esencia de lo que Lexus denomina Discover Immersion. Y otro tanto debe ocurrir con la armonía entre funcionalidad y belleza.

Esta palanca podría esconder el modo de funcionamiento en el que los motores eléctricos del LFA de producción lleven hasta el suelo todo su potencial.

Así, por ejemplo, el volante ha sido diseñado para que el conductor no tenga necesidad de cambiar la posición de las manos al girar, mientras que la disposición de los interruptores permite el accionamiento táctil para un control intuitivo de las funciones.