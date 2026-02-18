Renault revive el icónico R-4 en versión eléctrica, que llega ahora a los concesionarios

El Renault 4 E-Tech ya está en los concesionarios de la marca. Pese a su nombre, y más allá de algunas reminiscencias en su aspecto, no tiene nada que ver con el Renault 4 que se vendió entre 1961 y 1992.

Con una longitud de 4,14 metros, 1,80 de ancho y 1,57 de alto en su carrocería, además de por su condición de eléctrico, se sitúa como rival directo de modelos como el Jeep Avenger, DS 3 E-Tense, Opel Mokka Electric, Fiat 600e, Alfa Romeo Junior, Ford Puma o Volvo EX30, si bien ninguno ofrece esa vaga proximidad estética que el Renault ofrece con relación a un modelo antiguo de sus marcas.

Dos motores de distinta potencia, cada uno con una única opción de batería, configuran la gama del Renault 4 E-Tech junto con tres niveles de equipamiento.

La gama se articula a partir de una variante con un motor síncrono de rotor bobinado de 120 CV (90 kW) y batería NMC de 40 kWh que supera los 300 kilómetros de alcance con una carga. En este caso la aceleración de 0 a 100 km/h se resuelve en 9,2 s. La segunda opción tiene una batería con la misma química de 52 kWh y un motor del mismo tipo de 150 CV (110 kW). Es capaz de alcanzar hasta 408 kilómetros de autonomía en ciclo WLTP y acelerar de 0 a 100 km/h en menos de 8,5 segundos. En ambas la velocidad punta es de 150 km/h.

Ambas configuraciones incorporan cargador bidireccional -tiene la función V2L- que admite potencias de hasta 11 kW con corriente alterna, mientras que continua sus baterías pueden recibir 100 u 80 kW, según se trate de la versión más o menos capaz.

Fabricado íntegramente en Francia, el Renault 4 E-Tech utiliza la plataforma AmpR Small, compartida entre otros modelos con los Alpine A230, Nissan Micra o Renault 5 E-Tech, aunque en el recién llegado se introducen elementos propios como el sistema Extended Grip para adaptar la tracción a diferentes situaciones o una capacidad de remolque de hasta 750 kilos, 250 más que el resto.

Con la salvedad de las levas para el control de la frenada regenerativa que se usan en el Renault 4 E-Tech, el puesto de conducción pasaría por el de un Renault 5 E-Tech.

En su interior se dispone un salpicadero muy parecido, que no idéntico, al del Renault 5 E-Tech, si bien tras su volante en el Renault 4 E-Tech se integran levas para el control de la frenada regenerativa. También cuenta con una pantalla de 10" como base de su sistema multimedia openR link con servicios Google e integra, además, un asistente virtual basado en inteligencia artificial.

Homologado para cinco ocupantes, dispone de más de 23 litros de espacios portaobjetos y su maletero alcanza una capacidad oficial de 375 litros. Renault recalca que dispone de un umbral de carga bajo para facilitar el transporte de objetos pesados o voluminosos.

El equipamiento incluye 26 asistentes a la conducción, incluyendo funciones de conducción autónoma de nivel 2 y sistemas de seguridad como frenado automático mejorado, Safety Score o Fireman Access para intervenciones rápidas de los bomberos en caso de incidente en la batería que provoque su incendio.

La oferta comercial se estructura en tres niveles de acabado: Evolution, disponible con los dos sistemas de propulsión de diferente capacidad de batería y potencia; o Techno e Iconic, ambos sólo con el de 150 CV (110 kW) y 52 kWh.

La diferencia entre elegir el motor más potente y la batería de mayor capacidad respecto a optar por el de 122 CV (90 kW) y la de 40 kWh es de 3.030 euros.

Los precios de tarifa arrancan en los 29.950 euros que cuesta el Evolution con 122 CV (90 kW), que saltan a 33.040 si recurre al motor de 150 CV (110 kW). Y con éste, el nivel Techno supone 34.390 euros y el Iconic, 35.040. En todos los casos es posible beneficiarse del descuento promocional de 1.200 euros que pone Renault.