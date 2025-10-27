Toyota C-HR 2026, una renovación intermedia de camino hacia la electrificación total

Toyota abre pedidos para el C-HR 2026, una SUV que estrena una actualización con una oferta que incluye las versiones Hybrid 140 e Hybrid 200 AWD-i, como la Plug-in Hybrid 220, si bien la marca japonesa ya tiene a la venta una versión eléctrica con la denominación C-HR+ Electric en dos versiones de diferente potencia y desde 36.500 euros.

La actualización afecta fundamentalmente a los niveles de equipamiento, en tanto que este SUV fue lanzado a finales de 2024, por lo que su diseño puede considerarse aún vigente.

El Business reemplaza al Active Hybrid y llega el GR Sport Plus

Uno de los principales cambios es la aparición del acabado Business, que sustituye al anterior Active Hybrid y, por primera vez, se incorpora también a la versión híbrida enchufable. Este nivel incluye llantas de aleación de 17" y, en el caso del Plug-in Hybrid, suma asientos delanteros y volante calefactables, ajuste lumbar eléctrico para el conductor, tapicería oscura de diseño jaspeado y luz ambiental interior.

El acabado Advance, por su parte, disponible tanto en Hybrid como en Plug-in Hybrid, según Toyota, ofrece un interior más refinado, probablemente como consecuencia del estreno de una nueva tapicería. También cuenta con llantas de 18".

Por su parte, el GR Sport, la versión más deportiva de la gama, amplía su alcance y ahora también puede asociarse a la motorización Hybrid 140. Esta nueva variante se distingue por sus llantas negras de 19", que son de 20" en el resto de opciones de motorización del C-HR. Igualmente, la GR Sport Hybrid 140 se distingue por disponer de un Head-Up Display y pintura bitono, con la posibilidad de incorporar, pagando por él 750 euros, un techo panorámico al que Toyota llama Skyview.

En la cima de la gama se estrena el GR Sport Plus, disponible en el C-HR Plug-in Hybrid, exclusivamente con carrocería estética bitono, así como un equipamiento del que forman parte los faros delanteros con ajuste automático en altura, luces de curva estáticas, cámara de visión perimetral, asistente de cambio de carril o alerta de tráfico delantero cruzado.

Toda la gama introduce además el nuevo sistema detector de fatiga por cámara, tecnología que analiza los gestos del conductor para detectar señales de cansancio o distracción y que puede activar la función de parada de emergencia si fuera necesario.

El C-HR amplía sus colores de carrocería con dos nuevas incorporaciones, Azul Royal y Gris Trueno, mientras que el acabado GR Sport Plus puede elegirse en tres tonos exclusivos —Blanco Perlado Iceberg, Rojo Emoción y Plata Polar—, todos ellos en configuración bitono.

Precios entre 30.750 y 41.250 euros

La nueva gama Toyota C-HR ya está disponible en la red oficial de concesionarios de Toyota España, con precios que parten de 30.750 euros para el Hybrid 140 Business y alcanzan los 41.250 euros en el Plug-in Hybrid GR Sport Plus, siempre con los 5.000 euros de campaña promocional de la marca ya descontados.

Entre medias, el Hybrid 140 con acabado Advance cuesta 31.500 euros, 34.250 el Spirit y 35.000 el GR Sport. El único nivel disponible con el Hybrid 200 AWD-i es el GR Sport por 38.500 euros.

En la gama enchufable, el Plug-in Hybrid 220 Business parte de 34.250 euros, seguido del Advance desde 35.000, el Spirit desde 37.750 y el GR Sport desde 38.500 euros, con el GR Spor Plus como nivel más alto de esta oferta.