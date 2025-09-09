Volkswagen presenta el ID. Cross Concept, su SUV eléctrico compacto para 2026

Volkswagen ha desvelado el ID. Cross Concept que, como su apellido indica, aún no es un coche de producción pero sí adelanta como será el que llegue al mercado el año que viene, en torno al verano.

Se trata de un SUV exclusivamente eléctrico y de tamaño compacto, con una carrocería de 4,16 m de largo, 1,84 de ancho y 1,57 de alto, así como con una distancia entre ejes de 2,60 m. Los SUV eléctricos más parecidos a este Volkswagen son modelos como los Ford Puma Gen-E, Renault 4 E-Tech, Abarth 600e o Volvo EX30. Dentro de su propia marca y entre los que sólo tienen versiones de combustión -son de entre 95 y 150 CV-, el más similar es el T-Cross, que mide 4,13 m de largo, 1,76 de ancho y 1,57 de alto.

Si bien lleva en su denominación el apellido Concept, no es de esperar grandes cambios en su aspecto cuando llegue a la producción ya como ID. Cross, a secas, en 2026.

Forma parte de una gama de vehículos eléctricos más pequeños y accesibles económicamente que el resto de los que componen la familia ID. Además, emplea como ellos la plataforma MEB+. Estos coches serán los modelos de producción de los prototipos ID.2 all, ID. GTI Concept e ID. Every. Los dos primeros serán, cuando se comercialicen, los ID. Polo e ID.Polo GTI, respectivamente.

Además del ID. Cross y los ID. Polo, la ofensiva eléctrica básica de Volkswagen se nutrirá del ID. Every1. Otras marcas del grupo aportarán el Skoda Epiq o el Cupra Raval.

Volkswagen utiliza para ID. Cross Concept el lenguaje de diseño Pure Positive que utiliza líneas sencillas, según Andreas Mindt, jefe de diseño de la marca, “se basa en nuestros tres pilares: estabilidad, simpatía y un ‘ingrediente secreto’; caracterizará a todos los nuevos Volkswagen en el futuro”. Ese ingrediente serían los pilares C o la línea de ventanas rectas. Mindt, también reconoce que con su aspecto “evocamos deliberadamente iconos de Volkswagen como el Golf y la VW Bus”.

El propósito de Volkswagen es llevar a la producción un habitáculo acogedor, de ahí el empleo de tejidos en paneles de puertas o salpicadero.

Su interior está concebido para albergar cinco ocupantes y un maletero de 450 litros más un compartimento adicional bajo el capó de 25 litros. Destacará, según la marca, por un ambiente tipo lounge con materiales de alta calidad, incluidas superficies enteladas y modos de conducción preconfigurados con climatización, luz y sonido que Volkswagen llama atmósferas. También contará con asientos que pueden abatirse por completo para originar una base de descanso.

El volante multifunción ha sido rediseñado respecto a otros modelos de la marca y las pantallas están situadas alineadas, en el mismo eje visual. Son una de 11” para la instrumentación y la táctil central de 13” para el equipo de infoentretenimiento.

El ID. Cross de producción podría contar con una batería de alrededor de 60 kWh de cara a conseguir la autonomía de 420 km anunciada.

La plataforma modular específicamente eléctrica MEB+ permite compartir entre varios modelos motores, baterías o software, además de la base estructural. En el ID. Cross se utiliza un motor de 211 CV (155 kW) en su eje delantero y una batería situada bajo el suelo de la que Volkswagen no aporta aún la capacidad, pero que permite alcanzar una autonomía WLTP de hasta 420 km.

Su capacidad de remolque de hasta 1.200 kg y el enganche homologado permite situar una carga vertical de hasta 75 kilos y, sobre ella, transportar dos bicicletas eléctricas.