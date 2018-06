Bruselas urge a dar "soluciones europeas" al problema migratorio

Schinas dijo que este tipo de plataformas se discutieron en la cumbre informal pero "sin conclusiones" y añadió que, en todo caso, "no serían agujeros negros" sino que estarían sujetas a la ley internacional.

La tercera vía contempla establecer centros de inmigrantes en terceros países para "devolver a gente que ya ha entrado en la UE", pero ésta fue "definitivamente rechazada" el domingo por no estar en línea con la ley europea y la internacional sobre asilo.

La segunda, con pactos regionales entre estados miembros para "que haya más predictibilidad en el desembarco" y se identifique "rápidamente quién tiene necesidad de protección y quién no" con la ayuda de la guardia costera europea. Esas dos opciones "se explorarán con más detalle", según la portavoz.

La portavoz comunitaria Natasha Bertaud aseguró que todos los participantes reconocieron la necesidad de una solución europea "opuesta a las nacionales", y que "no se abordó" la posibilidad de recurrir a una "cooperación reforzada", un mecanismo contemplado en los tratados que permite a un grupo de países avanzar más en una materia determinada. "Creemos que todo el mundo debería concluir las reformas juntos", apostilló.

Hubo "consenso en que ningún estado debe ser dejado solo para lidiar con migración, sean movimientos primarios o secundarios" (entre estados miembros), según afirmó, aunque líderes como la canciller alemana, Angela Merkel, abrieron la puerta a lograr "rápidos acuerdos" con "algunos" de sus socios europeos si a nivel de los Veintiocho no era posible.

La Comisión Europea (CE) insistió ayer en la necesidad de encontrar una solución conjunta de los Veintiocho ante la cuestión migratoria a pesar de las diferentes posiciones que mantienen los estados miembros, e instó a detallar las propuestas de cara a la cumbre de este jueves y viernes. "Soluciones europeas mejor que unilaterales", resumió el portavoz jefe de la CE, Margaritis Schinas, a la hora de referirse a la cumbre informal de 16 países de este domingo en Bruselas, en la que trataron de allanar el camino para cerrar decisiones en el Consejo Europeo de esta semana. El portavoz indicó que la reunión fue "muy positiva y constructiva" aunque en ella no se tomaron decisiones concretas.

El 'Lifeline' pidió auxilio el viernes al Gobierno español

La ONG alemana Lifeline escribió al Gobierno español el pasado viernes pidiendo ayuda, ante la situación de su barco con cerca 230 inmigrantes que se encuentra en el Mediterráneo, explicó el fundador de esta organización, Axel Steier. En este mensaje se explicaba la situación de cómo efectuó su rescate y que aún no se le ha asignado ningún puerto y que temía que se repitiese "una situación similar a la del Aquarius". "El largo viaje que el Aquarius tuvo que hacer para llegar a Valencia (...) no puede considerarse una opción para el Lifeline al ser más pequeño", advertían. No obstante, pedían al Gobierno de Sánchez, como "único con el que se puede contar en este momento", que otorgase visados humanitarios a los 234 náufragos a bordo de este barco.