Hamas ejecutará en público a rehenes israelíes civiles si continúan bombardeos sin avisar

El grupo islamista Hamas amenazó es lunes con ejecutar "públicamente" a los rehenes israelíes civiles si Israel continúa los bombardeos indiscriminados sobre la Franja de Gaza sin previo aviso a los residentes.

"Cualquier ataque contra casas inocentes en Gaza sin previo aviso y alerta se enfrentará a la ejecución pública de un rehén", afirmó en un comunicado Abu Obeida, portavoz de las brigadas de Al Qasam, brazo armado de Hamas.

"La ejecución será de rehenes civiles, no militares, y se transmitirá en línea", agregó.

Israel ha bombardeando intensamente todo el enclave durante todo el día, incluyendo instalaciones militares de Hamas y la Yihad Islámica, pero también infraestructura civil y edificios residenciales.

Los muertos en el enclave superan los 560 y los heridos los 2.900, según datos del Ministerio de Sanidad gazatí, pero se estima que la cifra subirá en las próximas horas porque hay personas atrapadas bajo los escombros de viviendas destruidas.

Palestinos de la Franja denunciaron este lunes que Israel ha dejado de emplear el método conocido como knocks on the roof, por el que lanzan dispositivos no explosivos a los tejados de las casas como preaviso de que van a bombardear en unos minutos, para que la población pueda salir, a menudo con el tiempo justo.

"El enemigo no entiende el lenguaje de la humanidad y la moral, y nos dirigiremos a él en el lenguaje que conoce. Responsabilizamos a la ocupación ante el mundo por esta decisión, y la pelota está en su tejado", advirtió Obeida.

"A partir de esta hora, anunciamos que cada ataque contra nuestro pueblo se responderá con la ejecución de uno de nuestros rehenes enemigos, y lo transmitiremos en vivo", incidió.

Israel se declaró el sábado en estado de guerra, después de que Hamas lanzara un ataque múltiple, por tierra, mar y aire, que pilló al país por sorpresa, de una escala sin precedentes, con el lanzamiento de cohetes e incursiones terrestres en suelo israelí, donde han matado y secuestrado a decenas de ciudadanos.

En tres días de guerra, los muertos en Israel superan los 800 y más de 2.500 heridos por la agresión palestina, mientras que al otro lado, los fuertes bombardeos israelíes de respuesta sobre Gaza han dejado más de 560 muertos y 2.900 heridos.