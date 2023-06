El ex presidente de EEUU Donald Trump afronta 37 cargos criminales por el manejo de documentos clasificados que se llevó a su mansión de Florida tras abandonar la Casa Blanca, según la acusación del Departamento de Justicia de EEUU que se ha difundido este viernes.

El documento, que supone la confirmación oficial de la imputación que el propio ex presidente (2017-2021) adelantó el jueves, implica además en la acusación a Waltine Nauta, ayudante del ex presidente y quien fue visto extrayendo cajas con documentos clasificados desde la mansión de Trump en Palm Beach.

Según la acusación, al término de su mandato el 20 de enero de 2021, Trump dio instrucciones para que decenas de cajas, que incluían documentos clasificados, fueran transportadas a Mar-a-Lago, su residencia en Florida y donde fueron almacenadas a pesar de que no era un sitio autorizado para ello.

Documentos recuperados por el FBI

Las cajas de documentos, que incluyen información sobre armamento de Estados Unidos y de otros países, se mantuvieron en sitios como un salón de recepciones, un baño, un depósito, una oficina y hasta en la habitación del ex presidente en la mansión.

De acuerdo con la acusación, entre enero de 2021 y hasta agosto de 2022, cuando los documentos fueron recuperados por el FBI, Mar-a-Lago albergó "eventos para decenas de miles de miembros e invitados". Durante el año 2021, el presidente presuntamente enseñó y describió con personas no autorizadas un "plan de ataque" del Pentágono y compartió un mapa clasificado relacionado con una operación militar.

El documento precisa que el ex presidente "no estaba autorizado a poseer o retener documentos clasificados", en vista de que no obtuvo ninguna exención con ese fin por parte de un funcionario de alto rango de una agencia federal, como lo estipula la ley. La mayoría de los cargos contenidos en el documento de 49 páginas tienen que ver con la retención deliberada de información que concierne a la defensa nacional, lo que constituiría una violación de la Ley de Espionaje de EEUU.

Obstruir a la justicia

La lista de 38 cargos, 37 de ellos contra Trump, incluye además conspiración para obstruir la justicia, retención de un documento o registro, ocultación corrupta de un documento o registro, ocultación de un documento en una investigación y declaraciones falsas.

La acusación implica a Nauta, quien fue miembro de la Marina de Estados Unidos y después destinado como asistente en la Casa Blanca durante la Presidencia de Trump; a partir de agosto de 2021 pasó a trabajar para el presidente y fue su ayudante personal. Nauta actuó "bajo la dirección de Trump" para trasladar "aproximadamente 64 cajas" de documentos, de acuerdo con la acusación.

El ex presidente, que ha alegado no haber actuado mal, comparecerá en un tribunal federal de Miami a las 3 de la tarde, hora local (19.00 GMT), del próximo martes.