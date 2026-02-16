Alemania insta a los países europeos a ahorrar para incrementar el gasto en defensa hasta el 5%

El ministro de Asuntos Exteriores alemán, Johann Wadephul, instó este lunes al resto de países europeos y en particular a Francia a adoptar medidas de ahorro para poder cumplir con el objetivo de la OTAN de invertir el 5% de su PIB en gasto militar, con la meta de alcanzar unas capacidades de defensa que calificó de "existenciales".

"Este llamamiento va a todos los países europeos. Serán necesarias discusiones abiertas y sinceras. Quien habla hoy de independencia de Estados Unidos tiene que hacer primero los deberes en casa y Europa tiene ahí muchas tareas pendientes", dijo Wadephul en una entrevista con la emisora Deutschlandfunk.

El ministro conservador rechazó la posibilidad de emitir deuda común para financiar el aumento del gasto en defensa y recordó a sus socios que el objetivo del 5% aprobado en la cumbre de la OTAN en La Haya se refería a "prestaciones nacionales".

Wadephul aludió a un discurso en el que está previsto que el presidente francés, Emmanuel Macron, hable este mes sobre temas estratégicos y señaló que el líder galo incide siempre, correctamente, en la aspiración de soberanía europea.

"Quien habla de ello tiene que actuar en su propio país. Pero lamentablemente también en la República Francesa los esfuerzos han sido insuficientes", dijo, y recomendó a París seguir el ejemplo de Alemania.

Así, es preciso no esquivar los "debates difíciles" y "crear capacidad de inversión", aún cuando ello suponga adoptar medidas de ahorro en el ámbito social y en otros sectores y lograr de este modo un margen de cara al "objetivo central de la capacidad de defensa de Europa", argumentó.

En la entrevista, Wadephul valoró además en términos positivos la intervención del secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, en la Conferencia de Seguridad de Múnich y aseguró que no hay alternativas mejores a reparar la relación con Washington.

"Sin el paraguas nuclear de Estados Unidos no somos capaces de defendernos, es la pura realidad", dijo el ministro, para quien la seguridad garantizada por la alianza transatlántica es prerrequisito para todo lo demás.

Por ello, es preciso aceptar la oferta de cooperación presentada por Rubio y estar disponibles como socios para Estados Unidos, señaló, pese a que existan ámbitos en los que hay disenso con la Administración del presidente Donald Trump.

"Hemos sido una alianza exitosa y debemos volver a serlo en el futuro", afirmó.