La Cámara de Diputados de Brasil aprueba rebajar la pena por golpismo a Bolsonaro

Diputados de la oposición celebran la aprobación del proyecto de ley que busca reducir las penas al ex mandatario Bolsonaro.

La Cámara de Diputados de Brasil aprobó en la madrugada de este miércoles un proyecto de ley que busca reducir las penas del ex presidente ultraderechista Jair Bolsonaro y de otros participantes en los actos golpistas ocurridos tras las elecciones de 2022.

Los diputados apoyaron, por 291 votos a favor, 148 en contra y una abstención, la medida que ahora deberá ser discutida en el Senado y que puede beneficiar a Bolsonaro, condenado en septiembre por la Corte Suprema a 27 años de prisión por intento de golpe de Estado.

El proyecto impide que se acumulen las penas de dos de los crímenes por los que fue condenado el ex mandatario (2019-2022), el de intento de abolición violenta del Estado democrático de derecho y el de golpe de Estado.

Por entender que se trata de tipos parecidos, se aplicaría sólo la pena más grave de los dos, en este caso el de golpe de Estado, que prevé hasta 12 años de prisión y que no se sumaría a la pena por intento de abolición violenta, que prevé hasta ocho años de cárcel.

Además, se propone reducir de un tercio a dos tercios la pena cuando los crímenes por golpismo son practicados como parte de una "multitud", como sucedió en el asalto por parte de cientos de bolsonaristas a las sedes del Ejecutivo, el Congreso y la Corte Suprema en Brasilia el 8 de enero de 2023.

Por último, el proyecto permite la progresión más rápida del régimen cerrado al semiabierto para los condenados por estos crímenes tras cumplir al menos una sexta parte de la pena o, en el caso de haber habido violencia, una cuarta parte de la misma.

Según el ponente del proyecto, el diputado Paulo Pereira da Silva, Bolsonaro podría dejar el régimen cerrado en poco más de dos años.

Entre los beneficiarios potenciales del proyecto aprobado, figuran también los altos cargos militares y antiguos ministros condenados por apoyar los planes del exmandatario para mantenerse en el poder pese a haber sido derrotado por Luiz Inácio Lula da Silva en las urnas.

El diputado Pereira presentó la iniciativa durante el debate como una medida de "reconciliación" que busca "corregir los excesos" en las penas impuestas por el Supremo, pero "sin evitar la responsabilización".

"Esta Cámara está abrazando el golpismo", afirmó, por su parte, Lindbergh Farias, líder de los diputados del Partido de los Trabajadores (PT), la formación de Lula.

El Partido Liberal de Bolsonaro buscaba, en un inicio, una amnistía para anular completamente la pena del ex mandatario, pero ese extremo fue rechazado por la mayoría de formaciones, incluido algunas de derecha, y los ultras se tuvieron que conformar con una versión menos ambiciosa.

El líder de los diputados ultras, Sóstenes Cavalcante, dijo durante el debate que era el texto "posible" y que el ex presidente lo apoya.

El bolsonarismo rechaza que haya habido un intento de golpe, acusa al Supremo de tener motivaciones políticas, y ha presentado el asalto del 8 de enero como un simple acto de vandalismo.

La sesión de debates estuvo marcada por momentos de tensión, con empujones y forcejeos entre diputados y miembros del cuerpo de seguridad legislativa.

Un diputado de izquierda ocupó la silla de la presidencia de la Cámara baja como una forma de protesta antes de ser retirado a la fuerza, mientras también se expulsaba de la sala del pleno a los medios de comunicación.