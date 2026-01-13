La clase política francesa, pendiente del juicio que marcará el futuro de Le Pen

La clase política francesa está pendiente este martes del juicio que dirime el futuro de la líder ultraderechista Marine Le Pen, favorita de los sondeos para las presidenciales de 2027 pero que puede verse impedida por una condena por inhabilitación por la financiación ilícita de su partido.

Condenada el pasado marzo en primera instancia a cuatro años de cárcel, dos de ellos sin cumplimiento, y a cinco de inhabilitación con aplicación preventiva, Le Pen fía su futuro a un cambio radical en Apelación que le permita afrontar su cuarto asalto al Elíseo, tras haberse quedado a las puertas en los dos últimos.

La líder ultraderechista acudirá al tribunal de París para la primera jornada de un juicio cuya duración será de un mes y en el que ella tiene programada su declaración para la semana que viene.

Antes, Le Pen pasará por la Asamblea Nacional en una jornada clave porque se retoman los debates para la adopción de los presupuestos de 2026 en una muestra de que tiene previsto conjugar su agenda judicial con la política.

Lo mismo que con la campaña para las municipales de marzo, donde su movimiento político aspira a seguir siendo el más votado.

Le Pen ha asegurado que volverá a defender su inocencia, algo que no le sirvió en primera instancia, cuando los jueces consideraron probado que ella había heredado de su padre e impulsado una trama de desvío de fondos del Parlamento Europeo para financiar su partido.

En total, más de 4,4 millones de euros entre 2004 y 2016 con los que pagaron con la atribución para asistentes parlamentarios a personal que trabajaba para el partido, como su propio guardaespaldas.

Sólo la mitad de los 24 condenados en marzo, entre parlamentarios europeos y asistentes, han recurrido la sentencia, mientras que el resto la aceptaron, lo que mina los argumentos de la defensa.

El tribunal de Apelación puede confirmar el veredicto de primera instancia, lo que acabaría con sus opciones electorales, pero también puede mantener la culpabilidad sin decidir la aplicación preventiva de la inhabilitación, lo que le permitiría presentarse a las presidenciales previstas en 2027.

El partido tiene ya un plan B en la figura de Jordan Bardella, el delfín político de Le Pen, que a sus 30 años aparece también como favorito de los sondeos, pero al que muchos reprochan su falta de experiencia política en un momento en el que Francia precisa una voz fuerte en un mundo con muchas crisis internacionales.

El propio Bardella aguarda su momento, sabe que si Le Pen puede presentarse tendrá que dar un paso atrás, pero trata de mostrarse como un hombre de Estado para tomar el relevo en caso de que la Justicia frene a su mentora.

Algo que de producirse, consideró este lunes que sería "profundamente inquietante para la democracia" porque privaría a los franceses de una candidata con mucha experiencia e "incontestablemente" favorita para la victoria.

De eso está pendiente también el resto de la clase política, sabedora de que la identidad del candidato de la extrema derecha será un factor esencial en la elección del sucesor de Emmanuel Macron.

Le Pen ya ha asegurado que si vuelve a ser condenada e inhabilitada renunciará a la carrera por el Elíseo sin esperar al recurso ante el Supremo, que se prevé antes de finales de año, lo que le dejaría sin tiempo para hacer campaña.