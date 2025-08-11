Donald Trump quiere que Rusia devuelva parte del territorio ocupado a Ucrania: "Esta guerra nunca debería haber ourrido"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo este lunes que quiere que Rusia devuelva parte del territorio ocupado a Ucrania, en contra de lo que el presidente ruso, Vladímir Putin, pide para poner fin al conflicto. "Vamos a cambiar las líneas, las líneas de batalla. Rusia ha ocupado una gran parte de Ucrania. Han ocupado algunos territorios muy importantes. Vamos a intentar recuperar parte de ese territorio para Ucrania", avanzó Trump en una rueda de prensa en la Casa Blanca.

El republicano tiene previsto reunirse el próximo viernes 15 de agosto con Putin en Alaska para discutir un posible fin a la guerra. Anteriormente, Trump ya se había inclinado por un "intercambio de territorios para beneficio de ambos" para poder lograr un eventual acuerdo de paz.

En este sentido, pese a que no avanzó demasiados detalles, este lunes reconoció que Moscú ha tomado algunos puntos clave que debe recuperar Kiev, como la frontera marítima entre ambos países.

"Ha tomado gran parte del mar", dijo Trump. "Mucha gente no sabe que Ucrania tenía 1.000 millas de mar que han desaparecido, excepto una pequeña zona, Odesa. Solo les queda un poco de agua. Así que voy a revisar los parámetros".

Una de las exigencias de Putin para alcanzar la paz es el reconocimiento de Kiev y de la comunidad internacional de los territorios ocupados como rusos: Putin quiere que Crimea, Donetsk, Lugansk, Zaporiyia y Jersón formen parte de Rusia y que Ucrania deje de reclamarlas.

La postura de Ucrania

El líder ucraniano, Volodímir Zelenski, por su parte, rechaza que un acuerdo con Rusia implique una cesión, al menos formal, de esos territorios ucranianos ocupados. "Los ucranianos no regalarán su territorio al ocupante", defendió en una publicación en X.

A su juicio, la paz debe ser "real y, sobre todo, duradera" y afirmó que las decisiones que se toman sin Ucrania son contrarias a la paz y "nacen muertas". Más allá de las peticiones de cada uno, Trump reconoció que no tiene claro cómo se presentará el ruso a la reunión: "Puede que me vaya y diga 'buena suerte', y eso será todo. O puede que diga esto, que esto no se va a resolver", planteó.

El mandatario estadounidense avanzó también que al terminar el encuentro llamará a Zelenski y a otros líderes europeos para explicarles qué "tipo de acuerdo" estaría Putin dispuesto a firmar, pero que no se inmiscuirá en el pacto final, que deberá beneficiar a ambas partes.

Una reunión entre Putin y Zelenski

Trump dijo también este lunes que quiere organizar una reunión entre Putin y Zelenski, tras su cita con el líder ruso que tendrá lugar el viernes en Alaska. Trump indicó que cree que las conversaciones con Putin serán "constructivas" y adelantó que "inmediatamente, quizás en el avión, quizás al salir de la sala" del encuentro llamará "a los líderes europeos y a Zelenski".

El mandatario estadounidense afirmó que no sabe si estará o no presente en la futura conversación entre los gobernantes de las dos naciones en guerra, pero indicó: "En última instancia, voy a reunirlos a los dos en una misma sala".

"Esta es una guerra que nunca debería haber ocurrido, pero hablaré con Zelenski. La próxima reunión será con Zelenski y Putin, o con Zelenski, Putin y yo. Estaré allí si me necesitan, pero quiero concertar una reunión entre los dos líderes", aseguró.

Trump insistió en que hablará con sus aliados europeos y Zelenski, antes y después de la reunión con Putin, para informarles sobre el "tipo de acuerdo" de paz que busca el jefe del Kremlin, al tiempo que resaltó que no se inmiscuirá en el pacto que podrían aprobar ambas partes. "No me toca a mí, les toca a ellos decidir qué firmar", dijo.

Según Trump, el encuentro en Alaska podría "ser muy bueno" para avanzar en pos de poner fin a un conflicto que ha desangrado a las dos partes. "Me gustaría ver un alto el fuego muy, muy rápido. Me gustaría verlo de inmediato", afirmó el presidente estadounidense.

El mandatario añadió que "le pareció muy respetuoso" que Putin aceptara cruzar el Estrecho de Bering hasta el estado de Alaska, "en lugar de que la delegación estadounidense fuera a su país o incluso a una tercera nación".

La reunión del viernes 15 de agosto será la primera entre Putin y un presidente de EEUU desde que comenzó la guerra de Ucrania en febrero de 2022, aunque aún faltan los detalles logísticos por divulgar.