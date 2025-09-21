El Ejército israelí confirma que sus tanques están entrando en la ciudad de Gaza

Tanques del Ejército israelí esta semana en la frontera sur de Gaza.

El Ejército israelí confirmó este domingo que sus tanques ya están entrando en la ciudad de Gaza, como parte de su ofensiva para tomar la capital gazatí y desplazar de allí a su millón de habitantes.

En un comunicado, el Ejército afirma que las fuerzas de la 36 división "han comenzado su entrada a la ciudad de Gaza" dentro de la Operación Carros de Gedeón II, el calificativo que usa para la ofensiva para invadir la ciudad.

El mensaje indica que las tropas de esa división entraron en el territorio de la urbe tras "dos semanas de intensos preparativos para operaciones de combate ampliadas".

La nota se acompaña con imágenes de tanques israelíes y la frase "entrada de la división 36 en el territorio de la ciudad".

"En los últimos días, bajo el mando del mando de fuego de la división, se atacaron decenas de objetivos terroristas en la Franja de Gaza para separar la zona de combate y permitir la entrada de las tropas terrestres", añade.

El Ejército informó el pasado martes de que había iniciado la operación terrestre para tomar la ciudad, de acuerdo a las órdenes que dictó el Gobierno de Benjamín Netanyahu a mediados de agosto.

Desde entonces, el Gobierno gazatí cifra en unas 270.000 las personas que han huido desde la ciudad de Gaza hacia el sur, unos números que chocan con los del Ejército de Israel, que eleva los desplazados a 480.000.

Desde el martes, el Ejército israelí bombardea intensamente la ciudad causando entre 50 y 100 muertos diarios.

Una comisión independiente de la ONU, relatores de derechos humanos, ONG y un creciente número de países califican de genocidio la ofensiva militar israelí contra la Franja de Gaza, en la que ya han muerto más de 65.200 palestinos, entre ellos más de 19.000 niños.