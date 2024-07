Lea la carta con la que Joe Biden anuncia su retirada de la carrera presidencial de los EEUU

Reproducimos aquí la traducción de la carta por la que el presidente de los EEUU, Joe Biden, ha renunciado a su candidatura para la reelección presidencial:

"Mis queridos estadounidenses,

En los últimos tres años y medio, hemos logrado grandes avances como nación.

Hoy, Estados Unidos tiene la economía más fuerte del mundo. Hemos realizado inversiones históricas en la reconstrucción de nuestra nación, en la reducción de los costos de medicamentos recetados para personas mayores y en la expansión de la atención médica asequible a un número récord de estadounidenses. Hemos brindado atención críticamente necesaria a un millón de veteranos expuestos a sustancias tóxicas. Aprobamos la primera ley de seguridad de armas en 30 años. Nombramos a la primera mujer afroamericana en la Corte Suprema. Y aprobamos la legislación climática más significativa en la historia del mundo. Estados Unidos nunca ha estado mejor posicionado para liderar como lo estamos hoy.

Ha sido el mayor honor de mi vida servir como su Presidente. Y aunque mi intención era buscar la reelección, creo que es lo mejor para mi partido y el país que renuncie y me enfoque únicamente en cumplir mis deberes como Presidente por el resto de mi mandato.

Sé que nada de esto podría haberse logrado sin ustedes, el pueblo estadounidense. Juntos, superamos una pandemia única en un siglo y la peor crisis económica desde la Gran Depresión. Hemos protegido y preservado nuestra democracia. Y hemos revitalizado y fortalecido nuestras alianzas en todo el mundo.

Hablaré a la nación más adelante esta próxima semana con más detalles sobre mi decisión.

Por ahora, permítanme expresar mi más profundo agradecimiento a todos aquellos que han trabajado tan duro para verme reelegido. Quiero agradecer a la Vicepresidenta Kamala Harris por ser una compañera extraordinaria en todo este trabajo. Y permítanme expresar mi más sincero agradecimiento al pueblo estadounidense por la fe y la confianza que han depositado en mí.

Creo hoy lo que siempre he creído: que no hay nada que Estados Unidos no pueda hacer cuando lo hacemos juntos. Solamente tenemos que recordar que somos los Estados Unidos de América."