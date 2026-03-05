El legado de Sun Tzu, filósofo chino: "Toda guerra se basa en el engaño":

En las estanterías de los analistas de inteligencia, entre informes de satélites y estudios de mercado, suele asomar un pequeño volumen de tapas gastadas. No contiene fórmulas matemáticas ni códigos de programación, sino aforismos escritos sobre bambú hace veinticinco siglos. El arte de la guerra, atribuido al general Sun Tzu, ha dejado de ser un texto arqueológico para convertirse en la anatomía misma del poder en el siglo XXI.

En un escenario internacional marcado por la volatilidad y la incertidumbre, donde las fronteras entre la paz y el conflicto se han vuelto porosas, la máxima que rige el tablero es implacable: "La suprema excelencia consiste en romper la resistencia del enemigo sin luchar". Esta frase no es un canto al pacifismo, sino la cúspide de la eficiencia estratégica.

El culto a la invisibilidad y el engaño

Para Sun Tzu, la fuerza bruta es el último recurso del comandante incompetente. La verdadera maestría reside en la manipulación de la percepción. "Todo el arte de la guerra se basa en el engaño", rezaba el general, una premisa que hoy vemos reflejada en las campañas de desinformación y en la guerra híbrida.

"Cuando somos capaces de atacar, debemos parecer incapaces; cuando usamos nuestras fuerzas, debemos parecer inactivos; cuando estamos cerca, debemos hacer creer al enemigo que estamos lejos". Esta doctrina del sigilo explica por qué, en los conflictos actuales, los ataques más devastadores no siempre vienen precedidos por una declaración de guerra, sino por un apagón digital o una crisis interna orquestada desde la sombra.

La economía de la victoria: El factor tiempo

Uno de los mayores temores de Sun Tzu era la prolongación innecesaria de las hostilidades. "Nunca ha existido una guerra prolongada de la que un país se haya beneficiado", advertía. En la Sevilla de hoy, conectada a una economía global, entendemos bien que el coste de la guerra no se mide solo en bajas, sino en la inflación, el precio del crudo y la quiebra de las cadenas de suministro.

El estratega chino insistía en que la victoria debe ser rápida y decisiva. Si el conflicto se alarga, las armas se embotan y el entusiasmo de las tropas (y de la opinión pública) desaparece. La logística, ese "arte de lo posible", es para Sun Tzu el pilar que sostiene la política: "Un ejército sin equipo de suministros está perdido; sin provisiones está perdido; sin bases de suministros está perdido".

Análisis: Los cinco factores del tablero actual

Sun Tzu establecía que cualquier conflicto debe ser analizado bajo cinco ejes fundamentales. Así se aplican hoy:

La Doctrina (El Tao): La cohesión social. "Aquel cuyas tropas estén unidas por un mismo propósito vencerá". Un país fracturado internamente es incapaz de sostener un esfuerzo bélico. El Tiempo: No solo el clima, sino el momento geopolítico oportuno. El Terreno: Hoy, el terreno ya no es solo la tierra o el mar, sino el ciberespacio y el espacio orbital. El Mando: La sabiduría, la sinceridad y la disciplina de quien toma las decisiones. La Disciplina: La organización y la jerarquía efectiva del Estado.

La información como arma definitiva

Quizás la frase más citada en las escuelas de negocios y academias militares sea: "Si te conoces a ti mismo y conoces a tu enemigo, no debes temer el resultado de cien batallas". En la actualidad, esta máxima se traduce en la obsesión por el dato. La inteligencia artificial y el espionaje masivo son los "espías" modernos a los que Sun Tzu dedicó un capítulo entero, considerándolos "el elemento más preciado en la guerra".

Para el estratega, la victoria no se encuentra en el campo de batalla, sino en la mente del oponente. "Cansa a los enemigos manteniéndolos ocupados y no dejándoles respiro", decía. Esta guerra de nervios es la que observamos hoy en la constante presión diplomática y económica que las potencias ejercen unas sobre otras, buscando que el adversario cometa el primer error.

Conclusión: El agua contra la roca

El legado de Sun Tzu concluye con una metáfora sobre la adaptabilidad: "La guerra no tiene una forma constante, igual que el agua no tiene una forma constante". En un mundo donde las alianzas cambian y las amenazas mutan cada día, la rigidez es la antesala de la derrota.

Mientras los drones patrullan los cielos y los mercados financieros reaccionan al instante, las palabras del general chino siguen resonando en el Diario de Sevilla como un recordatorio: en la guerra, como en la vida, el conocimiento y la prudencia siempre serán más poderosos que el mayor de los ejércitos.