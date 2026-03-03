Tales de Mileto, filósofo: "Lo difícil se consigue con esfuerzo, lo imposible con inteligencia"

Tales de Mileto es uno de los pensadores más influyentes de la Antigüedad y es considerado el primer filósofo de Occidente. Este vivió en el Siglo VI a.C en la ciudad de Mileto, en la costa de Asia Menor. En aquellos momentos las explicaciones y las preocupaciones del mundo se basaban en mitos y relatos religiosos. Si embargo, él se encargaba de buscar respuestas racionales, siendo uno de los primeros en pensar de forma diferente.

Una de las frases celebres que se le atribuye es "Lo difícil se consigue con esfuerzo, lo imposible con inteligencia". Además, este filósofo también fue matemático, astronomo e ingeniero. Una de las interpretaciones que se pueden hacer sobre esta frase es que para él el mundo no era un misterio indescifrable que solo estuviese reservado a los dioses, sino que era una realidad comprensible si se observaba con atención y se analizaba con lógica.

Para este pensador el agua era el principio de todas las cosas y en aquellos momentos se trataba de una idea revolucionaria. Así pudo abrir una puerta a la investigación científica y el pensamiento crítico. Se baso en la observación y en la reflexión para tratar de comprenderlo todo.

En el campo de las matemáticas se le atribuyen diferentes teoremas geométricos, como el famoso de Tales que estaba relacionado con la proporcionalidad de segmentos. También, se comenta que logró medira la altura de las pirámides de Egipto observando la longitud de las sombras y aplicando los principios geométricos. En este caso, se puede ver como lo imposible se logra con inteligencia. Es decir, medir algo aparentemente inalcanzable que no requería fuerza física, sino ingenio y razonamiento.

Esta frase también puede interpretarse como una invitación para no rendirse ante los desafíos. El esfuerzo implica constancia, disciplina y dedicación. Este pensador dedico su vida a saber, viajar, aprender y reflexionar. Además, este esfuerzo se debe acompañar de pensamiento crítico y creatividad. La inteligencia permite encontrar caminos alternativos, soluciones innovadoras y perspectivas nuevas.

Después de él, los filósofos posteriores como Anaximandro y Anaximenes pertenecían a la Escuela de Mileto. Las ideas de este pensador eran la antesala de lo que posteriormente se ha conocido como la ciencia moderna. Cada avance científico actual es heredero de aquel primer paso dado por Tales al preguntarse por el origen de las cosas.

Los pensamientos que tenía Mileto en el Siglo VI a.C siguen ocupando espacio en la actualidad. Se trata de una sociedad llena de retos tecnológicos, sociales y ambientales. Así que su mensaje es perfecto porque combina esfuerzo e inteligencia. No consiste en trabajar arduamente, sino en pensar, cuestionar y analizar cada cosa que ocurre a nuestro alrededor. La creatividad y la razón permiten transformar los obstáculos en oportunidades y aquello que parece imposible puede resolverse cuando se aborda desde una perspectiva distinta.

Así que no se debe considerar como un pensamiento antiguo, sino como un símbolo de poder para la razón humana. Su vida y su obra son la convicción de que el conocimiento es la herramienta más poderosa para enfrentarse a lo desconocido. Este pensador contaba con un espiritu innovador. Todo esfuerzo nos acerca a las metas, pero la inteligencia rompe con los límites de lo que aparentemente puede ser imposible.