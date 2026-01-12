El ministro de Exteriores iraní señala que la situación en su país está bajo control y que internet volverá "pronto"

El ministro de Exteriores de Irán, Abas Araqchi, sostuvo este lunes que las fuerzas de seguridad iraníes han conseguido que la situación esté ya bajo control y avanzó que la conexión a internet se recuperará "pronto".

"Internet volverá pronto en coordinación con las autoridades de seguridad", dijo en un encuentro en Teherán con jefes de las misiones diplomáticas del país, según declaraciones recogidas por el canal Al Mayadeen.

La situación económica de la población iraní fue el detonante de las protestas que comenzaron el 28 de diciembre en el Gran Bazar de la capital por la alta inflación o la caída del precio de la moneda nacional (rial), y que después se han extendido al resto del país.

Desde hace más de 96 horas no hay internet ni cobertura y, según la organización civil Human Rights Activists News Agency (HRANA), que opera desde Estados Unidos, al menos 538 personas han muerto en este levantamiento ciudadano.

Para Araqchi, lo que ocurre en el país "no son simples protestas, sino una guerra terrorista y una prolongación de la agresión estadounidense e israelí", con la incursión a su juicio de grupos terroristas armados que se han infiltrado en las protestas para desvirtuar su propósito inicial.

El ministro de Exteriores aseguró que el Gobierno posee imágenes que muestran la distribución de armas a los manifestantes y que pronto publicará confesiones de los detenidos junto con documentos y pruebas que reflejan la injerencia extranjera de Estados Unidos e Israel.

Irán, tal y como advirtió, "se vengará de cualquiera que haya manchado sus manos con la sangre del pueblo iraní". Araqchi recalcó que el 70% de los iraníes considera que el origen de las protestas son imposiciones externas y que el 30 % las atribuye a motivos económicos.

Según medios estadounidenses, el presidente Donald Trump ha sostenido charlas preliminares sobre múltiples opciones para atacar Irán, incluyendo bombardeos, pero aún no ha decidido algo definitivo.

El republicano añadió no obstante el domingo que los líderes de Irán le han llamado y quieren "negociar" tras las amenazas de posibles acciones militares.

Araqchi destacó ante el cuerpo diplomático que aunque Irán no tiene un plan para efectuar ataques preventivos ni busca la guerra, está preparado para responder con firmeza a cualquier amenaza contra su seguridad y su soberanía. El país, dijo, está dispuesto tanto al diálogo como a la guerra.