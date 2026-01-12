El Papa recibe a María Corina Machado

El papa León XIV recibió este lunes en el Vaticano a la líder opositora venezolana y nobel de la paz María Corina Machado, informó la oficina de prensa de la Santa Sede.

La reunión del Papa y la Nobel de la Paz venezolana fue anunciada en el boletín con la agenda del pontífice durante la mañana, pero como es habitual no se dieron más detalles.

León XIV pidió el viernes durante su discurso al cuerpo diplomático que se respete la voluntad del pueblo venezolano y se busquen soluciones pacíficas alejadas de "intereses partidistas".

El Vaticano ha seguido con atención la situación en Venezuela y el diario The Washington Post publicó el pasado 9 de enero que el Estado pontificio habría tratado de negociar una oferta de asilo en Rusia para el presidente venezolano, Nicolás Maduro, antes de su captura y detención por parte de las fuerzas estadounidenses.

El diario informó de una conversación entre el cardenal secretario de Estado vaticano, Pietro Parolín, y el embajador estadounidense ante la Santa Sede, Brian Burch, acerca de una supuesta propuesta rusa para conceder asilo a Maduro.