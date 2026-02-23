La Policía británica detiene al ex ministro Peter Mandelson por sus vínculos con Epstein

El ex embajador británico en EEUU Peter Mandelson, detenido por sus vínculos con el pederasta Epstein.

La Policía británica detuvo este lunes al ex ministro laborista Peter Mandelson para ser interrogado bajo sospecha de conducta inapropiada en cargo público, por supuestamente haber facilitado información oficial sensible al fallecido pederasta convicto y multimillonario estadounidense Jeffrey Epstein.

La detención del que fuera embajador del Reino Unido en Estados Unidos tiene lugar cuatro días después de la del ex príncipe Andrés, también por sus conexiones con el multimillonario pederasta.

El que fue número dos del Ejecutivo de Gordon Brown entre 2009 y 2010 está en el centro de la polémica después de que unos documentos revelados hace unas semanas por el Departamento de Justicia de EEUU indicasen presuntas filtraciones de información gubernamental confidencial y de valor financiero por parte de Mandelson a Epstein.

Tras salir a la luz esta información, la Policía Metropolitana de Londres (Met) inició una investigación policial contra Mandelson por presunta mala conducta en un cargo público y el exministro se vio obligado a dimitir como afiliado del Partido Laborista británico, así como a renunciar a su asiento vitalicio en la Cámara de los Lores.

Los domicilios de Mandelson en Londres y Wiltshire han sido registrados por la Policía durante sus pesquisas.

Aunque el que fue político laborista había abandonado recientemente la firma, clientes como Barclays, Tesco o Klarna, entre otros, cancelaron sus contratos tras las publicación en Estados Unidos de los llamados papeles de Epstein.

"Aunque Global Counsel había crecido en los últimos 15 años hasta convertirse en una de las principales consultoras de asuntos públicos del Reino Unido, la pérdida rápida y repentina de clientes en las últimas semanas ha tenido un impacto monumental en el negocio", señaló en un comunicado el director ejecutivo de Interpath, Will Wright. EFE