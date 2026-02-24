Rusia abre una causa penal contra el dueño de Telegram por "cooperación con el terrorismo"

El Servicio Federal de Rusia (FSB) incoó una causa penal contra el fundador de la red de mensajería Telegram, Pavel Durov, por "cooperación con terrorismo", informaron hoy los periódicos rusos Rossiiskaya gazeta y Komsomolskaya Pravda.

Según los rotativos, que citan documentos del FSB, la inteligencia rusa denuncia que "la ilusión de anonimato trajo a la red de mensajería todo un ejército de radicales, drogadictos, asesinos y terroristas, lo cual se convirtió en una amenaza para nuestra sociedad".

Entre los delitos cometidos gracias al uso de Telegram, el FSB citó el atentado en la sala de conciertos moscovita Crocus City Hall en el que murieron más de 140 personas, y los asesinatos de la periodista Daria Dúgunia y el general ruso Igor Kirilov.

Los servicios de seguridad rusos acusaron a Telegram de "convertirse en la principal herramienta de los servicios de inteligencia de la OTAN y del régimen de Kiev" durante la guerra en Ucrania.

El FSB sumó a sus acusaciones la negativa de Telegram a cumplir las demandas de las autoridades rusas, por lo que el regulador ruso de las comunicaciones redujo el tráfico de la red a un 55 % desde el pasado 10 de febrero.

La semana pasada el FSB advirtió que el uso de Telegram es una amenaza para sus soldados en Ucrania, ya que cuenta con "numerosos datos fehacientes" de que el uso de Telegram por parte de soldados rusos en el frente "ha provocado en más de una ocasión durante los últimos tres meses amenazas a la vida de los militares".

Por su parte, Dúrov denunció que las autoridades rusas están restringiendo el acceso a la red de mensajería para obligar a sus usuarios a pasarse a una aplicación estatal "creada para la vigilancia y la censura política".

"Rusia está restringiendo el acceso a Telegram en un intento de obligar a sus ciudadanos a cambiarse a una aplicación controlada por el Estado y creada para la vigilancia y la censura política", escribió en su cuenta de la aplicación.

La prensa independiente interpreta este pulso como parte de una campaña que conducirá al bloqueo definitivo de Telegram, que podría consumarse el 1 de abril próximo.

La ralentización de la red causó la indignación de combatientes -que incluso dirigieron por vídeo a las autoridades-, diputados de partidos cercanos al poder, blogueros militares y la oposición.

De hecho, el único partido opositor legal ruso, Yabloko, presentó una solicitud ante el ayuntamiento de Moscú para celebrar una manifestación contra el bloqueo de Telegram y la censura estatal.

Otro partido oficialista, Gente Nueva, anunció que recogió más de un millón de firmas digitales para evitar el bloqueo de la red.

Las autoridades rusas comenzaron a restringir los servicios de Telegram, junto con Whatsapp, a mediados de 2025, cuando los rusos se quedaron sin poder realizar videollamadas a través de dichas aplicaciones.

La Justicia rusa exige a Telegram que, en línea con la legislación nacional, localice a los servidores que guardan los datos de los usuarios, lo que pondría en peligro la privacidad de los internautas.