Sánchez habla con Delcy Rodríguez y ofrece mediación española para Venezuela

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha mantenido este viernes una conversación telefónica con la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, en la que le ha trasladado formalmente la disposición de España a actuar como mediadora para facilitar una transición democrática en el país sudamericano. Este contacto representa el primer acercamiento oficial del Ejecutivo español con el nuevo gobierno venezolano tras los acontecimientos del pasado 3 de enero de 2025.

La conversación con Rodríguez se produce en un contexto de alta tensión política en Venezuela, después de que Estados Unidos ejecutara una operación armada que culminó con la captura de Nicolás Maduro, quien actualmente se encuentra detenido en Nueva York a la espera de ser juzgado por diversos delitos, entre ellos narcoterrorismo. Sánchez ha expresado públicamente su compromiso con el proceso de cambio político en el país caribeño mediante un mensaje publicado en la red social X.

"España respalda una transición pacífica, dialogada y democrática en Venezuela, liderada por los propios venezolanos", ha indicado el presidente español en su comunicación pública. Además, ha señalado que su Gobierno desea "acompañar al país en esta nueva etapa" y "contribuir a acercar posiciones" entre las diferentes fuerzas políticas venezolanas, posicionando a Madrid como un potencial puente diplomático en la crisis.

Conversación paralela con Edmundo González

De manera simultánea a su contacto con Rodríguez, Sánchez también ha mantenido una conversación telefónica con el líder opositor Edmundo González, quien se encuentra exiliado en Madrid desde 2024. El encuentro telefónico, que se prolongó durante 17 minutos según desveló el propio González en sus redes sociales, sirvió para que el político venezolano expresara sus demandas respecto al proceso de transición.

Durante la llamada, González ha abogado firmemente por la liberación de todos los presos políticos en Venezuela, no solo de algunos seleccionados. "La libertad de los presos políticos no puede ser selectiva y además debe ser verificada", manifestó el opositor venezolano, añadiendo que "la comunidad internacional -y España en particular- conoce bien la diferencia entre gestos tácticos y compromisos reales con la democracia y el Estado de derecho".

El candidato opositor ha establecido una serie de condiciones claras para una transición democrática real en Venezuela. Entre ellas, ha destacado la necesidad de "libertad para todos los presos políticos, fin de la persecución, desarme de grupos paraestatales y respeto a la voluntad popular manifestada el 28 de julio", en referencia a las elecciones presidenciales en las que, según la oposición, resultó vencedor sobre Nicolás Maduro.

El papel de España en la crisis venezolana

El Gobierno español ha intensificado su diplomacia con los países latinoamericanos en los últimos días. Sánchez ha reiterado esta semana su apoyo a la región en conversaciones mantenidas con los presidentes de Brasil, Chile, Colombia, Guatemala, México y Uruguay. "América Latina sabe que cuenta con el apoyo de España", ha subrayado el presidente, evidenciando la voluntad de Madrid de jugar un papel activo en la resolución de la crisis venezolana.

La posición española se ha visto reforzada recientemente tras la liberación y llegada a España de cinco ciudadanos nacionales que habían sido encarcelados en Venezuela por motivos políticos. En esta operación jugó un papel decisivo el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, según afirmó el presidente de la Asamblea Nacional venezolana, el dirigente chavista Jorge Rodríguez.

No obstante, el Gobierno de España mantiene una postura diplomática cautelosa respecto al reconocimiento de Edmundo González como presidente electo de Venezuela. Aunque algunos gobiernos internacionales le otorgan ese estatus, España no ha dado ese paso formal, optando por una política de diálogo con todas las partes involucradas en el conflicto político venezolano.