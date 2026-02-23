Sheinbaum destaca la vuelta a la normalidad tras la jornada de violencia por la muerte de El Mencho

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, aseguró este lunes que hoy se registra "más tranquilidad" después de los hechos violentos del domingo en gran parte del país, tras la muerte en un operativo militar de Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

"El día de hoy ya hay más tranquilidad y hay gobierno, hay Fuerzas Armadas. Hay gabinete de seguridad y hay mucha coordinación. Entonces, pueden estar tranquilos de que se está resguardando la paz, la seguridad y la normalidad en el país", aseguró la mandataria durante su conferencia de prensa matutina.

La reacción de Sheinbaum tiene lugar tras la violenta jornada del domingo que derivó en bloqueos de carreteras, quema de vehículos y enfrentamientos, que obligaron a activar un esquema extraordinario de seguridad con participación de las Fuerzas Armadas, la Guardia Nacional y autoridades estatales, particularmente en Jalisco y entidades aledañas.

Los hechos violentos llevaron también a cancelar vuelos, especialmente en Jalisco, además de que en al menos 16 estados hubo bloqueos y disturbios, incluyendo también a Puebla, Querétaro, Estado de México, Veracruz, Oaxaca y Chiapas.

La mandataria explicó que, tras el operativo realizado el domingo, el Gobierno federal instaló un centro de mando nacional para coordinar acciones de seguridad con autoridades estatales.

"Es importante que sepan que se mantiene de todas maneras el día de hoy un centro de mando, una coordinación nacional en donde está el secretario, están los tres secretarios, sus equipos, la Secretaría de Gobernación para estar en coordinación con todos los gobiernos de los estados", indicó.

Sheinbaum detalló que dicho centro fue activado inmediatamente después de los hechos violentos y agradeció la colaboración de los Gobiernos estatales: "todos estuvieron en coordinación con mucha información".

La presidenta también hizo un reconocimiento a las Fuerzas Armadas por su actuación. "Quiero hacer un reconocimiento especial a la Defensa Nacional. Al general Ricardo Trevilla Trejo, al Ejército Mexicano, a la Guardia Nacional, a la Fuerza Aérea, realmente, México tiene Fuerzas Armadas extraordinarias", afirmó.

Añadió que se trata de "hombres y mujeres preparados, profesionales, con mucha visión, mucho patriotismo con una enorme preparación".

Sheinbaum subrayó que el objetivo central del Gobierno es preservar "la paz y la seguridad" de toda la población, "de todo México", sostuvo.

La muerte de El Mencho ocurre en un contexto de creciente presión de Washington contra los cárteles mexicanos que el año pasado declaró como "terroristas".

Estados Unidos lo acusaba de encabezar un "reinado de terror" en México y de destruir "innumerables vidas" con el tráfico de fentanilo, y ofrecía hasta 15 millones de dólares por información que condujera a su arresto o condena.

Bajo su mando, el CJNG expandió su presencia en México y fortaleció rutas de tráfico de droga, incluido el fentanilo hacia Estados Unidos, lo que lo colocó entre los narcotraficantes más buscados por ambos países.

Veinticinco militares murieron en los ataques

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó este lunes que 25 miembros de la Guardia Nacional perdieron la vida el domingo en los enfrentamientos violentos que sacudieron varios estados del país tras la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, alias 'el Mencho', líder del cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), tras un operativo federal.

Durante la conferencia de prensa presidencial, el funcionario explicó que unos 70 integrantes del crimen organizado fueron detenidos por los bloqueos en carreteras en estados como Jalisco y Michoacán (occidente), a la vez que lamentó que se produjeron "cobardes ataques" que causaron la muerte de "25 militares".