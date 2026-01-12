Sheinbaum mantiene "muy buena conversación" con Trump y destaca "respeto a soberanías"

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, informó este lunes de que sostuvo una "muy buena conversación" con su homólogo estadounidense, Donald Trump, en la que abordaron tema como el "respeto a las soberanías, la disminución del tráfico de drogas, el comercio y las inversiones", en medio de la tensión por la amenaza de ataques terrestres a los carteles del narcotráfico.

"Tuvimos una muy buena conversación con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Hablamos de distintos temas, incluyendo la seguridad con respeto a nuestras soberanías, la disminución del tráfico de drogas, el comercio y las inversiones", señaló la mandataria en un mensaje publicado en sus redes sociales.

En su mensaje, que acompañó de una fotografía junto al canciller, Juan Ramón de la Fuente; el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, y Roberto Velasco, coordinador de la política para América del Norte en la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), señaló que la "colaboración y cooperación en un marco de respeto mutuo siempre dan resultados".

El intercambio se produce en un contexto de alta sensibilidad en la agenda bilateral, marcado por los retos compartidos en materia de seguridad fronteriza, migración y combate al narcotráfico, así como por la relevancia estratégica de la relación comercial entre ambos países, principales socios bajo el tratado comercial de América del Norte.

Además, ocurre unos días después de que el mandatario estadounidense amenazase con un ataque terrestre en México contra los carteles que, según él, gobiernan el país vecino y a poco más de una semana de la intervención militar de Washington en Venezuela donde se capturó al presidente, Nicolás Maduro, y esposa, Cilia Flores, acusados de narcotráfico entre otros delitos.

Desde el inicio de su Gobierno, Sheinbaum ha reiterado que la relación con Estados Unidos se basará en la cooperación, pero sin subordinación, mientras que Trump ha insistido en reforzar las acciones contra el tráfico de drogas hacia su país, especialmente de fentanilo.

La presidenta mexicana no ha ofrecido más detalles sobre acuerdos concretos derivados de la conversación, aunque se espera que más tarde, durante su conferencia matutina, aborde el tema.