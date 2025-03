'The Atlantic' publica mensajes con información de los planes militares del chat secreto

La revista The Atlantic reveló este miércoles nuevos mensajes que el secretario de Defensa, Pete Hegseth, compartió con varios altos funcionarios en un grupo de la aplicación de mensajes Signal, mientras que la Casa Blanca respondió que eso demuestra que no se distribuyeron en ese chat, al que tuvo acceso un periodista, "planes de guerra".

Jeffrey Goldberg, el editor jefe de The Atlantic, publicó este miércoles que la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, le confirmó que la información compartida en Signal y a la que él tuvo acceso al ser añadido al grupo por error, no es información clasificada, pero no les gustaría ver esa información en el ojo público.

La revista publicó mensajes exactos compartidos por Hegseth en los que detalla los tiempos del ataque contra objetivos hutíes en Yemen el 15 de marzo, antes de producirse.

"El tiempo es FAVORABLE. Acabo de CONFIRMAR con CENTCOM que VAMOS con el lanzamiento de la misión", explica Hegseth sobre el Comando Central a los 18 miembros del grupo, entre los que se encontraban el secretario de Estado, Marco Rubio, o el director de la CIA, John Ratcliffe.

Con los tiempos de cada hito, Hegseth indica "F-18s han sido lanzados" o "comienza la ventana de ataque de los F-18", "lanzado el ataque con drones", algo que en opinión de Goldberg en manos de adversarios de Estados Unidos podría haber puesto la misión en peligro.

En un momento a las Hegseth detalla con el tiempo "1415" "los drones están sobre el objetivo" y en mayúsculas: "este es el momento en que las primeras bombas van a caer sin duda".

El Pentágono aseguró que el secretario de Defensa no expuso información clasificada en un chat de Signal con altos funcionarios y que "meramente estaba actualizando al grupo" sobre el ataque del pasado 15 marzo contra objetivos hutíes en Yemen.

En un comunicado, Sean Parnell, portavoz del Pentágono, aseguró que los nuevos mensajes confirman que "no había material clasificado o planes de guerra" en la información compartida al grupo, en el que por error el Asesor de Seguridad Nacional, Mike Waltz, incluyó al editor jefe de la publicación, Jeffrey Goldberg.

"El secretario estaba meramente actualizando al grupo sobre los planes que estaban en marcha y que ya se había transmitido a través de canales oficiales", afirmó el portavoz.

"El pueblo estadounidense puede ver, a través de los patéticos reportes del Atlantic, los intentos por distraer la agenda de seguridad nacional del presidente Trump", añade el comunicado del Pentágono.