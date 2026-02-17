Trump asegura que no tiene "nada que esconder" respecto a Epstein y que está "exonerado"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a su llegada a la Casa Blanca junto a la primera dama.

El presidente estadounidense, Donald Trump, dijo el lunes que no tiene "nada que esconder" respecto al delincuente sexual fallecido Jeffrey Epstein y aseguró que está "exonerado", en contraposición al ex presidente Bill Clinton y a "muchos otros demócratas".

"No tengo nada que esconder. He sido exonerado. No tengo nada que ver con Jeffrey Epstein", afirmó el mandatario a la prensa en el avión presidencial al ser preguntado por denuncias de la ex secretaria de Estado Hillary Clinton de que ella y su marido están siendo arrastrados al caso y el Gobierno Trump esconde algo.

"De hecho, Jeffrey Epstein estaba peleando para que yo no saliera electo con un autor, un vago, por cierto, y he sido totalmente exonerado. Ellos están siendo arrastrados y es su problema", reiteró Trump.

Los Clinton han aceptado testificar ante el Congreso en la investigación sobre Epstein el 26 y 27 de febrero, aunque ninguno ha sido acusado de irregularidades.

Trump aprovechó para atacarlos, señalando que "Clinton y muchos otros demócratas han sido arrastrados" en el escrutinio de los documentos sobre la investigación a Epstein, quien se suicidó en 2019 mientras esperaba en la cárcel un juicio en el que estaba acusado de tráfico sexual de menores.

Previamente, Epstein se declaró culpable en 2008 en Florida por cargos estatales por solicitar prostitución con una menor, tras lo que fue clasificado como delincuente sexual.

El Departamento de Justicia ha publicado más de tres millones de páginas de documentos, 2.000 videos y 180.000 imágenes relacionados con la investigación sobre Epstein, pero el proceso ha sido criticado por legisladores y víctimas por demoras y fallos de privacidad que llevaron al retiro temporal de miles de archivos.

La publicación se ha hecho en cumplimiento de una ley que obliga a divulgar todos los documentos relacionados con el caso del fallecido millonario, vinculado a Trump sobre todo en la década de 1980 y 1990, así como al ex presidente Clinton, al ex príncipe Andrés de Inglaterra y otras figuras de las altas esferas.

La portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, insistió hace una semana en que Trump rompió su relación con Epstein, pero no aclaró si el republicano conocía sus delitos.